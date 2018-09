Â¿QuiÃ©n ganarÃ¡ la Champions de la moda?

El mejor torneo de clubes del mundo está a punto de arrancar y junto a él toda la maquinaria publicitaria que le acompaña. Las grandes marcas saben que merece la pena invertir en el fútbol, especialmente en tener presencia en la UEFA Champions League. Y no solamente las firmas deportivas, donde se manejan cifras cada vez más astronómicas para vestir a los equipos más importantes del viejo continente, sino que también hay una competencia tremenda por protagonizar sus indumentarias oficiales no deportivas, aquellos looks que visten las distintas plantillas al completo en sus desplazamientos y actos oficiales.

Si la Champions tratara sobre estilo y no sobre meter goles en una portería, éstos serían los elegidos para alcanzar los cuartos de final del torneo, teniendo en cuenta tanto a los pesos pesados como a las posibles sorpresas en forma de marcas desconocidas:

Hugo Boss

La firma alemana sería la gran favorita para alzarse con el triunfo final porque a la innegable elegancia que destilan sus trajes hay que sumarle el hecho de que son partner oficial de cuatro de los equipos más potentes de Europa.

Ni más ni menos que el actual campeón, el Real Madrid, la Roma, el Paris Saint Germain y el Bayern de Munich portan outfits durante sus desplazamientos diseñados por Hugo Boss. La estrategia de la marca teutona es asociarse al deporte de forma muy activa, y el fútbol es su principal aliado ya que también viste entre otros a la selección alemana de fútbol.

Los trajes de Hugo Boss para el Real Madrid de la pasada temporada - D.R.

Thom Browne

La apuesta más arriesgada del año corre a cargo del FC Barcelona de la mano de la marca neoyorkina Thom Browne, que ha diseñado unos trajes con pantalón corto fieles al atuendo clásico del diseñador que da nombre a la firma, pero que son absolutamente rompedores para el clasicismo que suele dominar el fútbol.

La atrevida propuesta de Thom Browne - Instagram

De hecho, la presentación del diseño elegido para el Barça ha sido uno de los que más debate ha suscitado en la opinión pública este verano. Tanto fue así que se hizo viral en medios de comunicación y redes sociales, algo que no suele ser habitual con este tipo de presentaciones.

Quizá en el fútbol europeo resulte más novedoso, pero este tipo de trajes son muy habituales en competiciones como la NBA, donde las estrellas se atreven prácticamente con todo. Lebron James, por ejemplo, se presentó con un modelo muy similar al que viste el equipo culé, también de Thom Browne, en la previa de las últimas finales de la liga norteamericana de baloncesto.

Harry’s 1982

Esta empresa de origen extremeña está de enhorabuena ya que esta temporada es la responsable de la ropa no deportiva de uno de los clubes más importantes de Europa, el Atlético de Madrid, lo que supone un escaparate inigualable para la marca.

El Atlético se decantó por el producto nacional tras un concurso para cambiar de proveedor, si bien es cierto que en los últimos años ya lucía trajes de origen español, porque su proveedor era el gallego Roberto Verino. Ésta sería la apuesta sorpresa de la temporada hablando en términos deportivos, como esa escuadra que se presenta en rondas finales cuando nadie daba nada por ellos por desconocimiento de sus jugadores. La firma, que está en pleno crecimiento, cuenta ya con tiendas propias en Mérida, Bilbao y Madrid.

Tenemos el placer de anunciaros que Harry´s 1982 y el Atlético de Madrid inician juntos una nueva etapa.

Como proveedor oficial del Atlético de Madrid 2018-2019 os invitamos a que forméis parte de esta aventura.@Atleti Compartamos el triunfo de un sentimiento. pic.twitter.com/0bQPBydCtI — Harry's 1982 (@HarrysEspana) July 5, 2018

Trussardi

la prestigiosa firma italiana tiene el lujo de vestir al equipo más famoso de Italia, la Juventus de Turín, campeona de los 7 últimos Scudettos (ligas italianas), y que esta temporada cuenta con el atractivo añadido de tener en sus filas a Cristiano Ronaldo.

Mochila de piel de la Juventus - Instagram

Trussardi, marca fundada por Dante Trussardi en 1911 (por entonces especializada en la fabricación de guantes) y la Juventus son partners oficiales desde hace muchas temporadas, y la imagen de la primera está tan bien asociada a la segunda que incluso diseñan colecciones cápsula con productos rematados con el escudo del club que están disponibles tanto en la página web de la marca como en la del conjunto transalpino. Un ejemplo es esta mochila negra realizada en piel de becerro.

Brook Brothers

La marca norteamericana selló en 2015 un acuerdo por 4 años para vestir al Inter de Milán, un equipo histórico del fútbol europeo que ha recorrido una travesía por el desierto en los últimos años pero que esta temporada regresa a la Champions League.

Brook Brothers es la encargada de diseñar toda la ropa no deportiva de uno de los dos equipos dominantes (el otro es el AC Milan) en la capital de la moda italiana, e incluso de comercializarla a través de su página web, donde se pueden adquirir por ejemplo las corbatas oficiales que han vestido los jugadores y cuerpo técnico del club hasta la temporada pasada.

Dsquared2

En los últimos años esta firma italiana también ha estado muy ligada al fútbol. De hecho, fue de las primeras en acabar con el corsé habitual del sector con el diseño del outfit del FC Barcelona en el que el tejido vaquero era protagonista en vez del traje. Siempre atrevida, Dsquared2 no lo es menos desde que firmó el año pasado por el Manchester City, donde de nuevo coincide con Pep Guardiola.

Dsquared2 siempre sabe cómo sorprender - Twitter

De momento, el look veraniego para los desplazamientos oficiales ya ha generado gran controversia en Inglaterra durante la pretemporada. El modelo, totalmente negro y muy sport, que deja aparcado el polo en beneficio de la camiseta, no pasa desapercibido, lo que contrasta notablemente con los outfits de corte clásico que suele lucir su máximo rival y vecino, el Manchester United, que colabora habitualmente con la marca británica Paul Smith.

Hackett

El cuarto equipo español que participa en la Champions League esta temporada es el Valencia, que también se ha puesto manos a la obra para estar a la altura en cuanto a estilo se refiere. La firma británica Hackett ha sido la elegida por el conjunto ché para ser la responsable de sus outfits no deportivos tanto en la Liga como en el máximo torneo continental.

El acuerdo, presentado recientemente en el mes de agosto, se extenderá también a la siguiente temporada. De esta manera, el Valencia se sitúa entre la élite de la moda masculina en el mundo del fútbol de clubes justo en el año más especial de su historia, ya que celebra el centenario de su fundación.

El anuncio de la unión de Hackett y el Valencia - D.R.

Icon Suit

Terminamos la selección con la marca más exótica de este ránking porque es completamente desconocida en España y porque viste a uno de los equipos más especiales que compiten en el torneo, el Lokomotiv de Moscú, actual campeón de la liga rusa, un club que originalmente representaba a los sindicatos de trabajadores del transporte ferroviario ruso.

Icon Suit es una firma de moda masculina, especializada en los trajes a medida, con sede en Denver, en el estado de Colorado. Es cuanto menos curiosa esta asociación entre un club ruso y una firma norteamericana, que además de los diseños personalizados, ofrece también un amplio catálogo amplio de abrigos, camisas y trajes en los que la sobriedad se impone en líneas generales.