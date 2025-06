Iván Helguera habla sin tapujos sobre en qué invierte su dinero: «Es lo único que no pierde mucho»

Fue clave en la consecución de la octava y novena Champions del Real Madrid, club en el que permaneció durante ocho temporadas. Iván Helguera, que actualmente cuenta con 50 años y que jugó como madridista entre 1999 y 2007, fue uno de los pilares entre la defensa y el medio del campo.

El exfutbolista, que anunció su retirada como profesional en 2008, ha repasado en el podcast 'Offsiders' su trayectoria y los detalles más desconocidos como jugador.

El exfutbolista cántabro se definió como un jugador que no toleraba injusticias. «He tenido muchas peleas, porque las injusticias no me gustan. Luego aprendí a saber llevarlo», dijo durante la charla, en la que recordó una ocasión en la que criticó un baile de los brasileños en el vestuario: «Dije que eso era una gilipollez». También afirmó que, en el vestuario del Madrid, «si eres demasiado tímido o buena persona, te comen».

Los negocios de Iván Helguera tras colgar las botas

El exfutbolista habló también sobre sus finanzas tras verse fuera de los terrenos de juego. «Ahora me dedico a la inmobiliaria, me motiva», explicó Helguera, que ahonda en que se dio cuenta de lo que debía de hacer con el dinero que había ganado como futbolista cuando jugó en el Valencia, en el tramo final de su etapa como deportista.

«Ahí empiezas a ver más el otro lado que el fútbol», apunta durante la charla, en la que halaga los conocimientos de su mujer en cuanto a las finanzas. «La inmobiliaria a lo largo de los años, es lo único que no pierde mucho, así que buscamos terrenos, vendemos edificios, tenemos hoteles...un poco de todo y no nos va nada mal», explica el exfutbolista.

Un futbolista profesional de primera división gana de media un salario bruto anual de 1,2 millones de euros, excluyendo a los jugadores de Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid -cuyas nóminas son mucho más abultadas-, mientras que el sueldo medio de los jugadores de segunda división está entorno a los 200.000 euros brutos al año.

El cántabro, que se reconoce ahorrador de su época de futbolista, ha focalizado sus inversiones en el mercado inmobiliario, dentro y fuera de España. Ha tendido sus redes desde Santo Domingo, al otro lado del océano a distintos puntos del territorio nacional como Madrid o Marbella. «No me puedo quejar», sostiene.

Además el exfutbolista, que presume de no gastar más de lo que tiene, se dedica al tema de los fondos de inversión, los mercados y la bolsa de valores, tal y como reconoció en la entrevista. «Hay que intentar diversificar y a la vez pasarlo bien. No es tan difícil ganar dinero como la gente se cree, lo que pasa es que tenemos un déficit importante en España sobre el aprendizaje de la economía; yo estudié dos años sobre las bolsas», finaliza.