Sesión de control al Gobierno, en directo: declaraciones de Pedro Sánchez sobre el informe de la UCO y Santos Cerdán y última hora desde el Congreso hoy

Sigue en directo la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados con la presencia de Pedro Sánchez tras la semana de crisis en el PSOE por el caso Koldo y la dimisión de Santos Cerdán.

Las preguntas registradas anticipan un debate bronco en esta sesión de control. «¿Le queda algo de respeto por los españoles?», es el enunciado elegido por Núñez Feijóo, que viene reclamando la convocatoria de elecciones generales, especialmente tras la crisis por la renuncia del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, al verse implicado en la supuesta red de comisiones de Koldo García y José Luis Ábalos.

Sánchez vuelve a rechazar un adelanto electoral y arremete contra Feijóo. «Ustedes expulsan a aquellos que denuncian la corrupción, si no pregúntele a Casado o a usted mismo. Hemos actuado y por mucho que se empeñen, esto no va a enfangar el momento económico y laboral que vive nuestro país».

«¿Es verdad que le invirtieron hace meses de que Cerdán era un corrupto? Los afectados somos todos los españoles. Ahórrese las muestras de corderito, usted es el lobo», empieza Feijóo, que asegura que la carta que necesitan los españoles no es la que dirigió a la militancia ayer sino la de dimisión.

Toda la bancada del PP se ha puesto en pie para aplaudir donde un largo rato a Feijóo, algo que no es habitual en una sesión de control. Por contra, Armengol ha tenido que parar la respuesta de Sánchez por los abucheos de los populares cada vez que habla para contraatacar contra Ayuso, Mazón, Rueda... «El Partido Popular es una enciclopedia de corrupción autonómica».

Rufián pregunta qué va a hacer Sánchez ahora tras los últimos acontecimientos. Éste responde antes al PP, que no para de interrumpir para volver a atacar: «Desayuno y tomo sobremesa y no desconecto el móvil como el señor Mazón». A Rufián le responde que está tomando medidas y reconoce que «en una no he dado la talla».

Rufián no se cree que Sánchez nos sabía nada de todo lo que ocurría en su partido con dos de sus escuderos más fieles y le pide que jure que este no va a ser la Gürtel del PSOE y que no va a salir un P. Sánchez. «No nos hagan elegir entre corruptos cutres y corruptos premium».