El informe Cerdán desvela que Koldo maniobró para acelerar el pago por el desdoble de la N-IV entre Dos Hermanas y Los Palacios

Koldo García, quien fuera mano derecha de José Luis Ábalos en su etapa como ministro de Fomento y uno de los cabecillas de la trama de las mordidas desvelada por la Guardia Civil, junto al propio exministro y al ya ex secretario ... de Organización del PSOE Santos Cerdán, maniobró para acelerar el pago del proyecto del desdoble de la carretera N-IV entre Dos Hermanas y Los Palacios a la UTE conformada por Acciona y LIC (Levantina Ingeniería y Construcción). Así se recoge en el último informe de la Unidad Central Operativa, conocido como informe Cerdán, que ha provocado un gran crisis en el partido de Pedro Sánchez ante el hecho de que los dos secretarios generales de la formación nombrados por él estén en el epicentro de esta red de corrupción política.

En dicho informe, los agentes del Instituto Armado al frente de la investigación dibujan la estrecha relación del empresario José Ruz, dueño de la constructora valenciana, con Koldo García, pero también con Ábalos, al que se dirigían como «jefe». Víctor de Aldama, el cuarto hombre de esta trama, fue quien presentó al empresario y al exasesor socialista, aunque después, allá por el año 2019, el vínculo entre ambos, como señala la Guardia Civil, fue estrecho, hasta el punto de celebrar reuniones en la sede ministerial; de usar nombres en clave como «café» o «cafetera» o de que Koldo García le hiciera llegar al constructor «líneas telefónica seguras desechables».

Los agentes de la UCO, en el apartado referente a Ruz y su empresa LIC, vuelve a el poder de Koldo en Fomento en los tiempos de Ábalos, pues a pesar de no tener funciones políticas ni en el organigrama del Ministerio, daba directrices a otros organismos y todo ello para «favorecer» a LIC.

Se ha localizado una conversación de WhatsApp entre José Ruz y Koldo García de la que se desprende que el constructor le encargaba trabajos, gestiones u otro tipo de labores. «¿Has hecho algo de lo que te he dejado?». Y en este contexto es donde se encuadran las maniobras de Koldo con el proyecto de desdoble de la N-IV.

El 14 de octubre de 2020, el constructor contactó con Koldo para solicitarle que le preguntase al director General de Carreteras, Javier Herrero –«con quien también se han observado reuniones y contactos por parte del constructor»–, por la aprobación económica del modificado del desdoble entre Los Palacios y Dos Hermanas, adjudicado en noviembre de 2015 a la UTE conformada por Acciona y LIC, ya que éstos «necesitaban cobrar con urgencia».

«Oye una cosa que me he olvidado, pregunta a Javier por el expediente de Sevilla, por favor. Es la aprobación económica del modificado de Dos Hermanas que no la hacéis ni pa dios». Ese mismo día, Koldo reenvió el mensaje de Ruz a Herrero. El modificado de dicho contrato fue aprobado el 31 de junio de 2019 por importe de 4.587.843,65 euros.

Un mes después se había desbloqueado el asunto. No obstante, el 23 de diciembre de 2020, José Ruz le envió un mensaje a Koldo quejándose de la subdirectora de Coordinación Administrativa de la Dirección General de Carreteras, ya que LIC no había podido cobrar el modificado debido a la ineficacia de los funcionarios de ese departamento. Este extremo fue puesto en conocimiento de Koldo, lamentando tener que trasladarle dicha información y afirmando «sé de tu apoyo tanto personal como a mi empresa».

En febrero de 2021 el empresario volvía a insistir a Koldo: «¿Le has podido preguntar a Javier por lo del modificado de Dos Hermanas?». La respuesta fue que irían juntos a hablar con Herrero.

A pesar de estos inconvenientes, finalmente el 1 de marzo de 2021, Herrero le trasladó a Koldo que «lo de 2 hermanas lo podremos cerrar pronto. Ya se lo dije a Pepe (José Ruz)». Para la Guardia Civil este mensaje demuestra que la intermediación del exasesor de Ábalos en favor de los intereses del dueño de la constructora valenciana «habría surtido efecto».

Los trabajos de Koldo en favor de LIC no se ciñeron sólo al cobro del proyecto del desdoble de la N-IV, sino que también intermedió con otro trabajo con ADIF, para lo que tuvo que hablar con Isabel Pardo de Vera, presidenta del ente ferroviario.

El conocido como 'Informe Cerdán' vuelve a poner en evidencia que la trama urdida entre los exdirigentes socialistas y hombres fuertes de Pedro Sánchez expandían sus tentáculos por toda España. En Sevilla, además del desdoble de la N-IV, está salpicada la ampliación del puente del Centenario, cuyas obras, junto a otros dos proyectos, permitió un benefició de 450.000 euros al exministro José Luis Ábalos.