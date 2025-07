El pánico se adueña de Torre Pacheco por tercera noche: «A las nueve vuelve a haber jaleo. Con esta angustia no se puede vivir»

Cuatro mujeres mayores cosen a la puerta de una casa mientras ya empieza a caer la tarde en Torre Pacheco: «Nos han dicho que a las nueve de la noche vuelve a haber jaleo. A las ocho nos recogemos. Tenemos mucho miedo. Ha habido peleas ... de vez en cuando, pero nunca lo de estos días. Viene gente muy violenta que no vive aquí», confiesa a ABC una vecina. «Ayer tenía a uno sangrando a la puerta de mi casa. Con esta angustia no se puede vivir», comenta su amiga. Hay nerviosismo otra noche más, y ya van tres.

El municipio murciano, en el que viven unas 40.000 personas, se ha convertido en un auténtico polvorín desde que el miércoles, Domingo, un vecino jubilado del pueblo, recibiera una brutal paliza. El propio agredido ha afirmado que fue un grupo de magrebíes el que le habría asestado los golpes. Sin embargo, la Guardia Civil sigue investigando lo sucedido y sigue sin confirmarse el origen de los agresores. Habrá otros 75 agentes de la guardia civil esta noche El barrio de San Antonio es estos días el punto más caliente del pueblo, el lugar donde por varias noches consecutivas se han producido altercados que han terminado con varias personas heridas y al menos un detenido, según las autoridades. Los heridos pertenecerían a ambos bandos y no habrían necesitado hospitalización. La tensión que se vive estos días en las calles pachequeras ha obligado a los antidisturbios a permanecer en el municipio murciano «el tiempo que haga falta» para evitar nuevos altercados. El despliegue de la Guardia Civil en Torre Pacheco se ha reforzado preventivamente hasta contar con 75 agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) y de patrullas de seguridad ciudadana de Torre Pacheco y de otros municipios de la Región de Murcia. La concentración que convocó el viernes el consistorio sirvió para encender una mecha que llevaba calentándose varios días en el municipio. Decenas de vecinos del pueblo habían acudido a las concentraciones para solidarizarse con Domingo y exigir que se hiciera Justicia. «Convivencia, sí. Delincuencia, no» eran algunos de los mensajes que se pudieron leer en las pancartas el viernes. La concentración sirvió para enfrentar a varios grupos que, según dijo la Delegada del Gobierno de la Región de Murcia, Mariola Guevara, habrían sido convocados a través de las redes sociales «incitando a la violencia y lanzando comentarios xenófobos», aseguró. «Eran como dos bandos, dos bandos donde en todo momento Guardia Civil hizo de barrera para evitar enfrentamientos entre ellos y que no hubiera mayores daños», explicó Guevara. El Ministerio del Interior ha explicado que está realizando una monitorización permanente en las redes sociales para identificar a los grupos implicados en los altercados. En este sentido, Guevara insistió en que «la prioridad número uno de Interior, está ahora mismo en Torre Pacheco». Por su parte, varios marroquíes asentados desde hace años en el pueblo insisten en que «vinieron a trabajar» y piden que no se les criminalice. «Este país me ofreció lo que el mío no podía: trabajo», remarca en un perfecto castellano Nabil Morino a 'La Verdad'. Este vecino del barrio de San Antonio, asegura que la tranquilidad de los suyos se ha visto sacudida estos días por la irrupción de grupos radicales estos días en el municipio.

