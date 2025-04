El PP le pide al Gobierno que aumente la financiación en la universidad pública

El Gobierno está tramitando por la vía de urgencia un decreto que endurecerá los requisitos para abrir nuevas universidades. Desde 1998, en España no ha aparecido ninguna nueva universidad pública, por lo que la norma afectará de forma mayoritaria a las privadas. El decreto, además, no tendrá carácter retroactivo por lo que no supondrá una mejora, en la práctica, de la calidad académica de aquellas instituciones que dependen directamente del Estado.

En este contexto, con la comparativa entre unos centros y otros en el centro del debate, el Partido Popular instará al Gobierno, a través de una Proposición no de Ley, a defender el sistema público universitario y su excelencia, impulsando una mayor implicación del Estado en su financiación. El texto, consultado por ABC, y que se registrará en el Congreso en los próximos días, es susceptible de cambios y ha sido debatido en algunos parlamentos autonómicos como el cántabro.

El Partido Popular quiere que se abra una negociación sobre la aportación del Estado al sistema público universitario. Fuentes del PP aseguran a este diario que la aportación del gobierno central a la financiación de los campus públicos es prácticamente nula, dejando todo el peso a las comunidades autónomas bajo un modelo basado en «yo, Gobierno, invito, y tú, comunidad autónoma, pagas» que utiliza como herramienta de confrontación. Recuerdan, además, que autonomías y Ejecutivo comparten el objetivo de destinar como mínimo el 1% del PIB al gasto público en educación universitaria.

El último informe de la Fundación CYD señala que actualmente, el 67% del gasto en educación superior en España proviene del sector público, un porcentaje inferior al 76% de la Unión Europea. Por otra parte, el gasto público en universidades supone sólo el 2,19% del gasto total, mientras que la media en la UE se sitúa en el 2,44%. En su Proposición no de Ley, el principal partido de la oposición insiste en abrir un nuevo modelo de financiación que «se base en la excelencia académica, apueste por la colaboración con el sector privado e intente dar respuesta a las demandas de la economía». Además, los populares plantean que la universidad pública empiece a incorporar algunas prioridades como la transferencia de conocimiento de la investigación o la empleabilidad.

Plantean que el Estado asuma el 100% del coste de las prácticas universitarias

Entre otros puntos, el PP también instará al Gobierno a asumir el 100% del importe de las cuotas de la Seguridad Social de los alumnos en prácticas formativas universitarias (que actualmente asumen los propios centros) o a crear un PERTE para que las universidades públicas «no pierdan la oportunidad histórica de recibir fondos europeos».

El Grupo Parlamentario Popular también le pedirá al Ejecutivo de Pedro Sánchez que asuma de forma íntegra la financiación en los campus de Ceuta y Melilla, así como «establecer un diálogo con las comunidades antes de afrontar cualquier reforma que afecte a las competencias que tienen atribuidas, imputando un coste muy elevado para las universidades públicas». Asimismo, demandan la restitución urgente del procedimiento de ayudas para los investigadores de IA, que fue anulado por el Ministerio de Ciencia, provocando el descontento de la comunidad científica, que incluso ha pedido amparo a Europa tras la cancelación de 31 millones en ayudas.