El PNV enmienda a Sánchez y propone un semáforo para catalogar universidades

Incluso cuando sólo era una proposición no de ley, el PNV dejó constancia de que no se encontraba cómodo con la intención del Gobierno de Pedro Sánchez de limitar la creación de nuevas universidades privadas, y se abstuvo en la votación. Tiempo después, ... con el borrador del decreto que prepara el ministerio de Diana Morant en la mano, la consejería de Educación manifestó su absoluto rechazo al texto. Los de Imanol Pradales se oponen a que el proyecto se tramite por la vía de urgencia y denuncian una invasión de competencias autonómicas, así como la arbitrariedad de algunos de los nuevos vetos que impondrá la norma.

El Gobierno vasco rechaza que la Aneca (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) tenga que dar ahora el visto bueno con un informe para que se abra cualquier centro, pero tampoco ve con buenos ojos que las universidades tengan que lograr un mínimo de 4.500 estudiantes en un plazo de cinco años o que se tengan que ofrecer grados, máster o doctorado en al menos tres ramas de conocimiento. En palabras del consejero de Universidades, Juan Ignacio Pérez Iglesias, con estos dos últimos artículos «no se garantiza la calidad educativa» y «se va en contra de la especialización académica».

Por eso, ayer, el gobierno vasco propuso una alternativa al decreto, por la que busca enmendar el plan del Ministerio de Universidades, con el que nunca ha estado conforme. Lo que proponen es establecer un semáforo de calidad universitaria –una especie de sello– para distinguir a las buenas de las malas universidades por niveles. En un documento, la consejería de educación se refiere a un nuevo esquema de calificaciones que «permita asignar a las universidades de tres a cuatro categorías»: de la categoría que identificaría a las mejores universidades a la más baja, «que obtendrían las universidades incapaces de poner en marcha o una actividad académica digna de tal nombre». Por último, el sello intermedio «permitiría identificar buenos proyectos –en el caso de universidades no creadas aún— o buenas universidades, aunque sin alcanzar el máximo nivel».

¿Cómo se establecerá el sello?

Los sellos de calidad serían asignados por las agencias correspondientes valorando cuestiones como la calidad de la oferta docente; la disponibilidad, las características del profesorado o de la actividad investigadora. Pero, además, el semáforo de calidad tendría en cuenta los recursos e instalaciones universitarias o la transferencia de los hallazgos de la investigación.

Un sello bajo que termina en revocación

El consejero de Educación del gobierno vasco también especificó ayer que el sello de más bajo nivel constituiría, si fuera el caso, «un dictamen que aconsejaría la no creación de una universidad o la revocación de la autorización para impartir títulos oficiales, equivalente, por tanto, a los actuales informes negativos». Desde el PNV creen que este sistema de sellos de calidad aportaría «transparencia al sistema universitario» y que sería de utilidad para los estudiantes a la hora de escoger.

Más allá de la idoneidad de la propuesta o su independencia, la alternativa del gobierno vasco supone la materialización del rechazo que está generando un decreto que aún no ha sido aprobado y que dará a los centros un plazo de tres años para adaptarse a los requerimientos. Todas las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, así como el sector de la universidad privada han expresado su disconformidad con el espíritu de la norma y, en un primer momento, con el tono utilizado por el presidente del Gobierno que tachó de «chiringuitos educativos» a algunos centros que no dependen directamente del Estado y que, a su juicio, no cumplirían con los estándares de calidad.