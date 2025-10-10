Suscribete a
Madrid detecta el primer caso autóctono de viruela del mono del clado 1b

Se trata de un varón de 49 años que está actualmente en aislamiento domiciliario, con evolución favorable

Inglaterra laza un programa pionero de vacunación contra la gonorrea en medio de un repunte histórico de casos

Vacuna contra la viruela del mono
Vacuna contra la viruela del mono EFE

EP

La Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid ha detectado el primer caso de infección por 'monkeypox' o viruela del mono de la variante clado 1b por transmisión autóctona en la región.

Se trata de un varón de 49 años que ... está actualmente en aislamiento domiciliario, con evolución favorable, según ha informado el Gobierno regional. Esta persona ha mantenido relaciones sexuales con personas residentes en la región y actualmente se está investigando a sus contactos.

