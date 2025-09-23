Detectado en Madrid el primer caso importado en España de viruela del mono del clado 1b

La Comunidad de Madrid ha detectado el primer caso de viruela del mono de la variante clado 1b. Tal como ha informado la Consejería de Sanidad de la región, la infección es importada de Tanzania y el paciente evoluciona favorablemente. Actualmente se encuentra en aislamiento domiciliario.

Es el primer caso en nuestro país de esta variante, que el verano pasado obligó a activar la emergencia internacional tras su rápida expansión por África, especialmente por República Democrática del Congo. Hace tres semanas la Organización Mundial de la Salud (OMS) puso fin a la emergencia por la disminución de los casos. Los países cuentan además con protocolos de actuación ante las infecciones.

El paciente, ha explicado la Comunidad de Madrid, es un hombre de 32 años que viajó a Tanzania el pasado agosto y mantuvo relaciones sexuales consideradas de riesgo. Tras presentar síntomas se le tomaron muestras en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid que confirmaron la infección por mpox.

Noticia Relacionada Los sindicatos dan un ultimátum a Mónica García ante el «retroceso histórico» de su Estatuto Marco Elena Calvo Las organizaciones que negocian el texto critican las «carencias» de la última versión mientras los médicos denuncian que se hayan eliminado algunos avances que habían pactado, como la retribución de las guardias

Además, se han seguido los protocolos establecidos, de manera que las muestras se enviaron también al Centro Nacional de Microbiología. La comunidad, explica, ha informado también del caso al Ministerio de Sanidad.

Vigilancia

Hace tres semanas la Organización Mundial de la Salud (OMS) puso fin a la emergencia de salud pública de interés internacional por mpox, que había sido declarada durante el verano de 2024 ante la expansión de la nueva variante, más transmisible, en algunos países de África. En Europa se detectaron algunos casos en Suecia, Alemania o Francia. La OMS indicó cuando puso fin a la emergencia que la posibilidad de que surgieran nuevos brotes seguía existiendo, por lo que abogó por continuar con la vigilancia y capacidad de respuesta adecuadas.