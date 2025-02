Ángela Rodríguez 'Pam', la filósofa que se hace notar a golpe de disparate

Cuando Ángela Rodríguez Martínez, conocida como 'Pam' asumió el cargo de secretaria de Estado de Igualdad acababa de cumplir los 32 años. En ese momento, octubre de 2021, en un mensaje de agradecimiento a Irene Montero aseguraba que llegaba al cargo «con el corazón ... lleno de esperanza y la mirada certera», dispuesta a trabajar por «la lucha de las mujeres». Sin embargo, y aunque decía creer en un «feminismo amplio», las polémicas no han dejado de ir de su mano.

Filósofa de formación y con estudios complementarios en violencia de género y en arte, dejó ver su interés por la política con el movimiento del 15-M, siendo una estudiante de 21 años. A partir de ahí, ha ocupado varios cargos en Podemos, con controversias incluso en su propio partido. Durante su etapa como diputada nacional, que duró hasta 2019, se filtró un mensaje en el que años antes llamaba «puta coja» a su rival en la secretaría general del partido en Galicia.

Ha sido una de las impulsoras de dos de las leyes más polémicas del Ministerio de Igualdad: la 'del sí es sí' y la 'ley trans'. A sus comentarios bromeando sobre la salida de prisión de agresores sexuales como consecuencia de la primera norma le precedieron ya otros sobre la segunda que generaron especial malestar entre las asociaciones de mujeres. «Terfas, no me escribáis para intentar convencerme de que las personas LGTBI estamos equivocadas o somos culpables. No voy a dejar de ser bisexual ni de defender mis derechos», escribió meses antes de ser nombrada secretaria de Estado, utilizando la palabra 'terfas' para referirse despectivamente a las feministas contrarias a la 'ley trans'.

Pero las salidas de tono han continuado desde que tomó posesión. Su llegada al Ministerio de Igualdad se vio además como una declaración de intenciones hacia las políticas transactivistas, de las que ha alardeado en varias ocasiones. «Lesbianas con pene y lesbianas con vagina, hay muchas más lesbianas de las que te imaginas. Siempre ha sido de mis cánticos favoritos en las manifestaciones del Orgullo», publicó el pasado abril en Twitter.

Lo que apenas ha hecho en todo este tiempo ha sido autocrítica, pues ha sido bastante habitual que echara balones fuera. Cuando comenzaron las rebajas de condenas a agresores sexuales, defendió la ley 'del sí es sí' y acusó a la justicia de ser machista. Tampoco reconoció responsabilidades de su área en el aumento de asesinatos a mujeres vivido estos dos últimos meses, pues se remitió a la falta de medios policiales, responsabilidad del Ministerio de Interior. Ayer, su ironía sobre la salida de violadores de las prisiones era, según criticó, una manipulación para acabar con el feminismo.