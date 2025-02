Trasladan a planta al paciente con Covid-19 que más tiempo ha estado en la UCI en España

Tras 144 días y con 21 kilos menos, Pedro Gamella, de 77 años, ha conseguido superar al coronavirus y salir de la Unidad Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Gregorio Marañón. Se trata de la persona que más tiempo ha permanecido en estado grave por el coronavirus en toda España y se ha recuperado.

Ingresó en el hospital el 17 de marzo, dos días después de que se delarara el estado de alarma. Su hija Isabel cuenta a ABC que los médico le llegaron a asegurar que «si lo hubiera traído cinco días más tarde mi padre no estaría vivo».

El Covid-19 provocó que Pedro sufriera una neumonía bilateral , por lo que entró en estado crítico desde el punto de vista respiratorio y necesitó ventilación mecánica, traqueotomía y una sedación profunda. A las pocas semanas de ingresarlo en el hospital, Pedro fue trasladado a la UCI. «Me lo comunicaron a las 11.30 de la noche y luego pasamos 48 horas sin saber nada», recuerda.

Isabel explica que toda la familia tenía « fe en que lo podía superar , pero no teníamos todas con nosotros, un día estaba mejor, otro peor, era como una montaña rusa». No obstante, no descansaron y se «tranquilizaron» hasta que pudieron verle.

«Después de visitarle ya ha sido todo muy distinto el no verle es lo que nos ha machacado un poquito», cuenta Isabel, que es la única de sus cinco hijos que puede verle, además de su madre y esposa de Pedro.

Su hija calcula que estuvieron unos dos meses y medio sin poder verle en persona y que cuando avisaron a la familia de que podía recibir visitas, Isabel tardó 15 días en ir: «No me atrevía. Eso era una odisea y no te podías comunicar con él por la traqueotomía».

Afortunadamente poco a poco Pedro empezó a mejorar gracias a los tratamientos y cuidados recibidos en el Hospital Gregorio Marañón y este miércoles ha conseguido dejar atrás la UCI y pasar a una planta de hospitalización y con la prueba negativa en Covid-19.

De su estancia en la UCI, Pedro no recuerda mucho debido a la gran cantidad de calmantes que necesitaba para no sentir dolor. Estuvo casi dos meses totalmente sedado, pero cuando mejoró un poco su hija relata que hacían videollamadas para levantarle en ánimo.

Su nieto ha sido su fortaleza

No obstante, Isabel cree que lo que más ilusión le hacía y más fuerzas le daba a su padre para luchar era su reciente nieto, que nació en mayo . Todavía no ha podido verle en persona porque solo puede recibir visitas de dos familiares (siempre los mismos) y en turnos distintos, pero ahora «él está bastante bien, con bastante hambre y dando pedales, en rehabilitación», explica Isabel notablemente emocionada. Al parecer, en casa tenía una máquina para dar pedales y se la han llevado al hospital para que ayude en su rehabilitación.

Los médicos todavía no saben cuándo podrá volver a casa , pero la familia no tiene ninguna prisa. «Pasará el tiempo que sea necesario en el hospital para que no coja infecciones ni nada que no debe para que pueda recuperarse lo mejor posible», dice Isabel, aunque espera que sea antes de que ella tenga que entrar a quirófano para que le operen el pie izquierdo.

A pesar de que varios hemanos convivían con Pedro y su mujer mientras tenía el coronavirus, ninguno lo ha pasado, por lo que sostiene que lo «pilló» en la calle. Solo otro miembro de la familia lo ha sufrido. «Mi marido una semana antes estuvo con fiebre y sufrió una bajada de tensión y de azúcar», cuenta Isabel.