Nuevas medidas coronavirus Sanidad ordena el cierre de discotecas, control férreo de los botellones y no fumar en la vía pública El Ministerio de Salvador Illa establece en el Consejo Interterritorial de Salud once medidas de control en siete ámbitos diferentes, tres recomendaciones y una indicación de observancia de los aspectos incluidos en el Plan de Respuesta Temprana en un escenario de control de la pandemia por Covid

Este viernes ha tenido lugar el Consejo Interterritorial de Salud en el que el ministerio ha puesto sobre la mesa una serie de medidas que se han acordado por unanimidad por todas las comunidades autónomas para responder a la situación de especial riesgo derivada del incremento de casos positivos por Covid.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha comparecido en rueda de prensa tras finalizar la reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial de Salud en el que se han establecido una serie de medidas acordadas por «unanimidad» por todas las comunidades, aseguró el ministro. «Ha habido un número de brotes creciente en las últimas semanas con crecimiento sostenido de casos y por eso hemos adoptado la decisión de reunir al plenario del Consejo Interterritorial de Salud y adoptar medidas», señaló Illa.

«Hemos decidido acordar por primera vez, si no nos fallan los registros de nuestra democracia, actuaciones coordinadas en materia de salud pública en beneficio de todas las comunidades», agregó el ministro tras la celebración de un Consejo Interterritorial convocado ayer con carácter urgente.

Illa ha aclarado que las medidas son un «mínimo, en ningún caso un máximo», lo que significa que las autonomías podrán endurecer las medidas más aún si así lo consideran oportuno. Se trata de once medidas que afectan a siete ámitos, tres recomendaciones y una indicación de observancia.

Tal como ha adelantado ABC, se establece el cierre de las discotecas, salas de baile y bares de copas con y sin actuaciones musicales en directo en todo el territorio; en cuanto a la hostelería, «se recuerda la necesidad de garantizar la distancia interpersonal mínima de 1,5 metros en los servicios de barras, de garantizar una distancia mínima entre mesas y agrupaciones que haga posible una distancia interpersonal de 1,5 metros y una limitación de una máximo de 10 personas por mesa o agrupación de mesas», señaló Illa que apuntó que el horario de cierre de todo el sector de la hostelería será a la 1 de la madrugada, con imposibilidad de aceptar nuevos clientes a partir de las 12 de la noche.

En cuando a centros sociosanitarios, se harán PCR obligatorias a todos los nuevos ingresos con un decalaja máximo de 72 horas y también a los empleados que regresen de vacaciones. «Se limitarán las visitas a una persona por residente, extremando las medidas de prevención y con una duración máxima de una hora al día garantizándose el escalonamiento de las visitas para evitar aglomeraciones. Estas medidas podrían exceptuarse en el caso de pacientes que se encuentren en el proceso final de su vida».También en el ámbito sociosanitario se limitarán al máximo las salidas de los residentes.

Además, se reforzarán los controles para impedir el consumo de alcohol que no estuviera autorizado: «El botellón está prohibido, no se puede tomar alcohol en la vía pública», ha insistido el ministro, y por eso «debe aplicarse el régimen sancionador que cada comunidad o ayuntamiento haya dispuesto en esta materia». Illa envió un mensaje a las personas mayores de agradecimiento por cumplir las medidas de nueva normalidad, y fue más duro con los jóvenes remarcándoles «la importancia de ser disciplinados». «En esta nueva fase donde estamos convviendo con el virus no podemos no ser disciplinados, no podemos no cumplir las medidas que entre todos hemos decretado que tenemos que cumplir, no podemos ignorar que el virus está circulando y por tanto me quiero dirigir a ellos porque una de las medidas les afectan de forma más directa para recordarles la importancia de mantener disciplina hasta que tengamos una vacuna», apuntó.

Se prohibirá fumar en la vía pública o en espacios al aire libre cuando no se pueda respetar una distancia mínima interpersonal de, al menos, 1,5 metros.

En cuanto a eventos y actividades multitudinarias, se tendrá que hacer una evaluación de riesgo por parte de la autoridad sanitaria. Se establece también la obligación de hacer cribados de PCR a grupos específicos en el caso de que haya un brote epidémico (bloques de viviendas, centros educativos, residencias, barrios, etc).

Respecto a las recomendaciones, se instará a la ciudadanía a que limite sus encuentros sociales a sus grupos de conviencia estable, , por lo tanto, «todo lo que sea encuentros con personas que estén fuera de este grupo se recomienda que se limiten al máximo»; se recomienda también limitar los encuentros sociales a un máximo de diez personas personas y la tercera recomendación se aplica a centros sociosanitarios y residencias donde se aconseja hacer pruebas PCR de cribado de forma periódica.

El ministro ha aclarado que las comunidades tienen la obligación de trasponer a su normativa jurídica a partir de una notificación que les enviaré hoy mismo y ellos tienen un plazo de tiempo para trasponer estos acuerdos a su normativa autonómica.

Respecto al inicio el curso escolar, Illa dijo que es competencia de las comunidades y que hace meses bajo el liderzgo del Ministerio de Educación se estableció una guía de mínimos para que el curso se inicie con garantías.