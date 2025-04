El TC tampoco llevará al próximo Pleno el recurso a la ley del aborto que presentó el PP hace ya 12 años

Casi doce años después del recurso presentado por el Grupo Popular, el Tribunal Constitucional sigue sin abordar la ley de plazos aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Pese a la anunciada intención del presidente del órgano de garantías, Pedro González Trevijano, de llevar la ponencia a Pleno en un horizonte que se situaba en este mes de mayo, lo cierto es que el asunto no figura en el orden del día del Pleno previsto para la próxima semana y no está claro tampoco que vaya a hacerlo en el previsto para el día 31. Sería la primera vez que se debate el que ya se ha convertido en el recurso más antiguo en el tribunal . No en vano ha pasado ya por las manos de tres ponentes distintos y ninguno de los cuatro presidentes que ha tenido desde entonces el TC se ha atrevido a someter el texto sobre el aborto al escrutinio de la totalidad de los magistrados.

Lo cierto es que aunque González Trevijano cumpliera su propósito de que el borrador se debatiera por primera vez en Pleno antes de que finalice su efímero mandato -este mes de junio-, todo apunta a que, como informó ABC el pasado marzo , será un TC de mayoría progresista, y no el actual, el que falle definitivamente sobre esta ley. Y es que en junio cuatro magistrados -tres de ellos de perfil conservador, entre ellos Trevijano- saldrán del tribunal y serán sustituidos por otros cuatro nombrados a propuesta del Gobierno (dos progresistas) y del Consejo General del Poder Judicial (un conservador y un progresista).

Un asunto incómodo

De la incomodidad que este asunto ha generado y genera en el seno del Tribunal, pero también en el del propio partido que cuestionó la constitucionalidad de la ley, da buena muestra el tiempo transcurrido desde que un grupo de diputados del Partido Popular -muchos ya no son parlamentarios y otros están hoy en Vox- interpuso este recurso (junio de 2010) y cómo los distintos presidentes del órgano se han ido pasando la pelota unos a otros, renovación tras renovación: de María Emilia Casas a Pascual Sala y de Francisco Pérez de los Cobos a Juan José González Rivas.

Todos han tenido claro que este asunto iba a producir una fractura en el TC similar a la de 1985, cuando el voto del entonces presidente, Manuel García-Pelayo, resultó determinante para inclinar la balanza a favor de la inconstitucionalidad de la ley socialista que despenalizaba el aborto en determinados supuestos. De ahí que la decisión se haya ido posponiendo de una forma tan descarada.

Magistrados de este tribunal, y también juristas que hoy ya no están en él, coinciden en asegurar que la tibieza del PP durante los años que estuvo en el Gobierno respecto a esta ley ha tenido mucho que ver a la hora de no encarar este asunto en el TC. «Había un sentir generalizado de que el recurso había quedado sin objeto porque el PP había tenido mayoría absoluta y, pudiendo reformar la ley en el sentido que cuestionaba, se limitó a hacer una pequeña modificación», la de introducir la obligatoriedad del permiso paterno para las jóvenes de 16 y 17 años que quieran abortar. Los roces que hubo en el PP en torno a la reforma de la ley se saldaron con la dimisión del entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, cuando se le vetó el anteproyecto de ley que suprimía el sistema de plazos.

Aunque se da por hecho que habrá división en el TC, hay cierta confianza en que el borrador que prepara el magistrado propuesto por el PP Enrique Arnaldo -quien ha heredado las ponencias del también conservador Andrés Ollero- facilitará esta vez al menos un acercamiento de posturas aunque se da por hecho que la sentencia llegará con la nueva mayoría progresista en el TC.