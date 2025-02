Simón asegura que, por primera vez, baja la incidencia en los mayores de 65 vacunados

Por primera vez desde que se inició la vacunación, ha bajado la incidencia de los mayores 65 años vacunados respecto a aquellos de la misma edad que no lo están. Así lo aseguró este lunes en rueda de prensa el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón : «Vamos confirmando que la incidencia en mayores de 65 que están en residencias es menor que la de mayores de 65 que no están en estos centros. El grupo ya vacunado tiene una incidencia menor que ese mismo grupo de edad que todavía no lo está».

Simón recalcó la importancia de este dato porque «hasta la semana pasada, cuando se empezó a detectar que la incidencia en mayores de 65 era igual o incluso menor que los de la misma edad que no están en geriátricos esto no se había observado desde el inicio de la pandemia porque siempre habíamos observado una incidencia mayor en los que viven en residencias comparados con los que no».

En este sentido, agregó que son datos preliminares que no indican que la efectividad de la vacuna «sea igual que la eficacia de la vacuna hecha en los ensayos clínicos». Sin embargo, «las pocas informaciones indican que es una «vacuna efectiva» pese a los problemas logísticos que trae aparejada (cadena de frío).

La incidencia acumulada (casos de coronavirus cada 100.000 havitantes) continúa en descenso. Este lunes, según informó Sanidad, se sitúa en 416,91, mientras que el último dato, del viernes pasado, rozaba casi los 500 (496,01). Aún así, Simón dijo que «seguimos estando en una situación muy mala, muy lejos de los 50 casos cada 100.000 habitantes; aunque la evolución va en la dirección adecuada. Alguna medida puede relajarse en alguna zona concreta, pero no se pueden ni rebajar todas ni hacerlo rápido ; hay que ir despacio o con pies de plomo porque si no corremos el riesgo de una cuarta ola y con una saturación de UCI. Ahora tenemos que seguir "partido a partido", como dice un entrenador muy conocido, y esto no es una cuestión de un día o dos sino de tiempo. Estamos teniendo una vacuna que ayuda mucho y una población que es inmune y eso ayuda, pero nos queda mucho todavía; no quiero decir meses pero sí semanas», aseguró el epidemiólogo.

Agregó que «el descenso en la incidencia se observa en todos los grupos de edad. Sabemos que durante el pico de la tercera ola había grupos con más incidencia de entre las franjas de edad de 20 a 29 y de 50 a 59 años».

El número de casos totales de coronavirus es de 30.251 desde el viernes y el de fallecidos de 702. Respecto a los fallecidos, «llevamos algunos días que parece observarse una estabilización y un inicio del descenso, aunque es pronto para confirmar que se mantiene en el tiempo; pero sí que podríamos estar ante una caída que, de acuerdo a los próximos días, podremos garantizar que se ha estabilizado. A pesar de todo, sigue habiendo 200 fallecidos diarios que son cifras elevadas ».

Preguntado por la reunión de la ministra de Sanidad, Carolina Darias con el director de la Organización mundial de la Salud (OMS) de la Oficina Europea, dijo que la OMS no tenía que advertir de los riesgos de relajar más rápido de lo que conviene. «Una cosa es que bajemos y otra es que la situación sea buena, tenemos que tener mucho cuidado con las medidas que vamos relajando; es verdad que la situación no es igual en todo el territorio y en algunos lugares puede haber medidas más llevaderas pero con cuidado». Simón quiso recalcar que los miembros de la OMS han sido efusivos respecto a la evolución de la tercera ola y « me llena de satisfacción que la OMS se haya dado cuenta del esfuerzo ».

En cuanto a las quejas de los médicos de Atención Primaria por la posibilidad de vacunar en estadios, el epidemiólogo dijo que «no sé cuál ha sido la queja, a mí no me consta que en ninguna de las estrategias que se plantean se diga que hay que vacunar en estadios , además el número de dosis son perfectamente aplicables por el Sistema Nacional de Salud», aclaró.

Vacuna de AstraZeneca

El epidemiólogo dijo que consideraba razonable la decisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de recomendar la vacuna de AstraZeneca también para mayores de 65 y, de ese modo, ofrecer garantías de que la vacunación se hace cuanto antes también en países con dificultades logísticas, pero por contra dijo que no tenía sentido aplicarla en España, ya que los ensayos clínicos no dejaron evidencias clínicas de su efectividad en este tramo de edad, y añadió que su aplicación suponía «un riesgo».

En cuanto al pasaporte de vacunación, «todos los países quieren ver cómo favorecer la movilidad y se están valorando las opciones y España dará su opinión y en caso de que haya una decisión conjunta nos sumaremos. Ahora mismo, pero ya existe par aalgunas zonas de riesgo de fiebre amarilla un certificado internacional de vacunación; no es algo descabellado ni nuevo aunque este tendrá implicaciones diferentes porque la enfermedad afecta a todos los países y se trata de vacunas nuevas a las que no ha tenido acceso toda la población».

Cepa británica

Sobre la posibilidad de que baja incidencia baje la presencia de la cepa británica, Simón dijo: «No creo que evite que esta variante acabe siendo la mayoritaria, pero en lugar de ser la variante de 20.000 casos al día, lo será de 1.000, 500 o 100 casos al día. Es difícil que podamos retenerla; tendremos que ver cómo evolucionan las otras que por ahora no están ocupando mucho espacio fuera del cono sur de África aunque sí se han detectado casos en España».

¿Uso de la mascarilla FFP2?

En cuanto al pedido de los docentes del uso de la mascarilla FFP2, Simón dijo que «protege a quien la lleva sobre todo, si lo que queremos es proteger a los otros tiene mayor capacidad de filtrado hacia afuera la quirúrgica; y si queremos hacer un efecto sinérgico, ambos deben llevar mascarillas. Las higiénicas tienen capacidad de filtrado suficiente para proteger», señaló.