Simón alerta de que la situación asistencial en los hospitales «empieza a ser crítica» Casi 20.000 personas están ingresadas por coronavirus en algún hospital de España. De ellas, 2.754 se encuentran en la UCI

Casi 20.000 personas están ingresadas por coronavirus en algún hospital de España. De ellas, 2.754 se encuentran en la UCI. Y aunque a nivel nacional el porcentaje de ocupación es del 16 y del 29,1% respectivamente, en varias comunidades las cifras son preocupantes, en especial en lo que refiere a las camas UCI. «La situación desde el punto de vista asistencial está empezando a ser crítica –ha reconocido este martes el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón–, pero no estamos en una ocupación equivalente a la de marzo y abril».

En comunidades como Aragón, La Rioja, Navarra, Cataluña o Castilla y León, los pacientes con Covid-19 ya ocupan al menos el 40% o más de las unidades de cuidados intensivos. Y la situación no parece que vaya a mejorar a corto plazo. Tras sumar al balance de otros 18.669 nuevos casos de Covid-19 y con una incidencia acumulada a 14 días «muy alta» (hay 527 infectados por 100.000 habitantes), Simón apuntó a que el aumento de los contagios «va a generar una situación complicada» en la presión hospitalaria en los próximos días.

Sin embargo, en la línea del ministro de Sanidad, Salvador Illa, el epidemiólogo abogó por dar un margen de tiempo para que las medidas contempladas en el último estado de alarma (toque de queda, confinamientos perimetrales, etc) muestren su efecto antes de pasar medidas más restrictivas. Sobre todo porque, según dijo, viendo cómo se han extendido las medidas en España hasta ahora, si se implanta un confinamiento domiciliario en unas pocas comunidades, «es difícil» que la medida no se extienda al resto de territorios. «Esto no es una carrera, se trata de encontrar el equilibrio adecuado», dijo Simón.

Además, se notificaron 238 nuevas muertes, sumando 832 en la última semana. Y van a seguir aumentando «aunque se consiguiera controlar la transmisión» en los próximos días, advirtió el epidemiólogo.