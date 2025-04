Simón advierte: «Un brote que se nos escape podría generar transmisión comunitaria, incluso si son importados»

El número de contagios asciendió ayer en España a 157, un ligero descenso respecto al miércoles cuando la cifra llegó a los 196, la más alta desde hace tres semanas. Madrid encabeaza la lista (50) pero en el informe de Sanidad hecho público ayer la ha bajado a 39, por lo que Aragón encabeza la lista con mayor número de positivos, con 47. Después de Madrid sigue Andalucía, con 32. El número de fallecidos asciende en total a 28.330, tres más que el miércoles . El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón , dijo que «en total hay 40 brotes identificados en las últimas dos semanas, pero que presenten riesgo son 11 o 12, pero lo cierto es que hay alguno más». Aún así, dijo que los que le preocupan «de verdad» son tres: el de Aragón, el de Málaga (aún no reflejado en el informe, con 89 casos) y el de Cantabria, este último «mucho más pequeño», en un edificio.

Los casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 7 días se han notificado 259 casos y con fecha del miércoles, 157. El total de casos es de 247.486. «Respecto a los datos de días anteriores se mantiene estable aunque en los últimos días ha habido una pequeña pérdida de la tendencia descendente que teníamos debido, entre otras cosas, al esfuerzo de diagnóstico que hacen las comunidades alrededor de los casos detectados que generan brotes. De hecho, este esfuerzo está haciendo que hayamos pasado de tener aproximadamente un 40 y 45 por ciento de los casos asintomáticos en las semanas previas, y en los últimos días, el porcentaje de casos asintomáticos está alrededor del 60 por ciento y esto es probable que siga subiendo ».

Además, «en los últimos 7 días se han detectado 54 casos importados, es decir, un 20 por ciento de los casos que detectamos son de extranjeros». En cuanto a estos casos, añadió, como es lógico, que las comunidades que reciben más extranjeros tienen más: por ejemplo, en donde más se ha observado es en Canarias por la entrada de inmigrantes irregulares. Estos «eran en general asintomáticos, por lo que la probabilidad de transmisión asociada a estos casos era menor », señaló.

En este sentido, y al hacer repaso de la situación internacional (el miércoles fue el día que más casos que se notificaron en todo el mundo), Simón advirtió que los problemas en nuestro país estarán asociados a lo que sucede en el resto del mundo, es decir, a los casos importados. «Quizás todavía no tenemos una entrada muy importante pero en las próximas semanas que se van a abrir progresivamente las fronteras tenemos que tener cuidado».

El médico admitió que « si nos entran casos y se nos escapan brotes el riesgo sigue ahí ; tenemos que hacer un esfuerzo muy importante por controlarlo. La diferencia con el principio de la epidemia es que había transmisión comunitaria que se nos escapó y en ese momento el tiempo entre que se iniciaban síntomas y se detectaba pasaban alrededor de 15 días, la capacidad diagnóstica era limitada... ahora todas esta situación se ha revertido, tenemos una capacidad de reacción más rápida», justificó Simón que dijo que «cualquier brote que se nos escape puede generar un problema, estamos detectando más casos pero no todos. Estamos detectando entre el 30 por ciento, cerca del 40, bastante más que hace unos meses». Preguntado por la opinión del Presidente de la Sociedad Española de Epidemiología, Pere Godoy , sobre que los brotes actuales son solo la «punta del iceberg», dijo que «tiene toda la razón».

La ley de salud pública que permitiría el confinamiento

Simón recordó en cualquier caso que «la sensibilidad del sistema sanitario es alta, no sabemos si es todo lo alta que necesitamos habrá que verlo con el tiempo, sabemos que detectamos mucho más que hace unos meses, tenemos más capacidad diagnóstica, más sensibilidad y velocidad pero no sabemos si detectamos el cien por cien, el 50 o el 10 que detectábamos antes. Por la información que tenemos sabemos que nuestra capacidad de detección ha aumentado y nos permitirá detectar casos, pero van a entrar y no se van a poder evitar ». Agregó que «España tiene una relación con América muy importante, tanto de españoles que residen allí y tienen derecho a regresar como ciudadanos de esos países que residen en España y también tienen derecho a venir. Tenemos el ejemplo de China con controles muy férreos que ha tenido un brote en Pekín, probablemente relacionado a la importación de casos », justificó. Por ello, añadió que «sería inocente pensar que estamos completamente protegidos frente a eso, en los países que tienen experiencia en esto les ha sucedido. Aunque en esos países ha habido picos suaves, de poca envergadura y da la sensación de que se están consiguiendo controlar, como sucede en las cuatro comarcas afectadas de Aragón». Respecto a estas cuatro comarcas, Simón dijo que «se valoró la posibilidad de confinamientos parciales, pero si no hay estado de alarma el Gobierno no tiene capacidad de decretar confinamiento pero se pueden tomar decisiones más definidas como la ley de medidas especiales de salud pública del año 1986 que permite, si se consigue definir un foco concreto, con unas características concretas y razones que lo justifiquen, se puede aplicar un confinamiento. Las comunidades pueden aplicar esta ley pero se tiene que justificar ante un juez».

Preocupación por el brote de Aragón

Respecto a los brotes locales dijo que «el hecho de que estemos hablando de brotes y no de transmisión comunitaria significa que estamos bien; es cierto que se nos puede escapar alguno (esperemos que no como al principio) pero ahora mismo tenemos un control claro de una gran parte de la transmisión que se produce en España, además, sabemos que se da en personas jóvenes, por lo tanto son casos más leves que transmiten menos. Sabemos también que hay casos asintomáticos que transmiten menos». Eso sí, «un brote que se nos escape podría generar transmisión comunitaria. Casos importados que entren de forma masiva sin detectarlos cuando puedan iniciar síntomas ni a sus contactos en los aviones podrían también generar transmisión comunitaria».

Los brotes que se conocen actualmente son «en el este de Aragón, en la provincia de Huesca y en la provincia de Zaragoza. Son cuatro comarcas las afectadas en las que se han identificado un poco más de 250 casos pero un 95 por ciento de ellos eran asintomáticos por lo que se aprecia el esfuerzo de control ». Aún así, Simón dijo que «nos preocupa por el volumen como los del este de Aragón pero la consejería de la comunidad está haciendo un trabajo excelente», justificó.

Tambien se refirió a brotes en mataderos, «prácticamente cerrados», y quedan algunos asociados a temporeros «que también están prácticamente resueltos». Simón señaló que también hay algunos en centros sanitarios: uno en Castilla y León y dos de País vasco, «estos dos últimos ya no producen casos». Además, aunque no está reflejado en el informe de este jueves, «hay 89 casos detectados en Málaga, este brote nos preocupa, aunque es verdad que es una población que es definible y confinable , por lo tanto, tienen cosas a favor. Es un centro de acogida temporal y el hecho de que esté la Cruz Roja de por medio ayuda y es uno de los brotes que seguimos con cuidado».

Brotes familiares en Cantabria, País Vasco y Galicia

Simón aludió también a brotes en colectivos vulnerables: «fundamentalmente inmigrantes y en algunos centros de acogida de personas vulnerables: dos de ellos en Andalucía y otros asociados a inmigrantes que llegan a Canarias en pateras. También hay brotes familiares: uno en Cantabria, otro en País Vasco y otro en Galicia , son pocos casos, 6,9 y alguno muy reciente de hoy mismo y por tanto no tenemos mucha información y de otros tenemos información que nos tranquiliza».

En cuanto a las residencias dijo que «se está haciendo un esfuerzo importante en todas las comunidades por intentar brlindarlas, pero eso es la parte utópica; sabemos que podemos reducirlos pero no evitarlos. En centros hay tres brotes en residencias pero hay alguno más, aunque las residencias se consideran que hay un brote con un único caso qie no tiene por qué ser sintomático, puede ser asintomático o resuelto e incluso tener anticuerpos y no tener transmisión.

Fármaco aprobado por la Agenencia Europea del Medicamento

Preguntado por el fármaco aprobado por la Agencia Europea del Medicamento para tratar el covid-19, remdesivir, Simón dijo que, «no es la panacea pero puede reducir cuadros graves. Cuando no se tiene una vacuna y hay que tratar pacientes, lo interesante es tener un tratamiento que acabara con el virus con alta eficacia. El remdesivir tiene resultados buenos pero necesitaremos más».

Ningún fallecido con fecha de defunción de ayer

El número de fallecidos en los últimos 7 días ha sido de 11 , «ninguno con fecha de defunción de ayer, aunque puede haber también un retrado de 24 a 48 horas en los datos y probablemente puede que alguno se sume los próximos días pero nos mantenemos en cifras cada vez más bajas como observamos en los 11 de los últimos siete días de hoy, 10 ayer...». De hecho, la semana pasada «hemos pasado a tener en torno a 10 diarios a tener en torno a 2, 4 que dan la suma de los 11 de los últimos siete días».

En cuanto a las UCI, «hay 260 casos ingresados «que van bajando progresivamente; no hace mucho estábamos en 600, hace alrededor de tres o cuatro semanas estábamos por encima de los 600...Los casos que ingresan no llegan a cubrir el número de los que salen», explicó el experto. «El número de hospitalizados también va bajando: 1.932, 260 en las UCI... son cifras que empiezan a ser muy marginales tanto en ingresados en hospitales como en las UCI».

Siómón enfatizó que la semana pasada se han identificado al menos 51.088 casos sospechosos y se ha conseguido hacer PCR al 91 por ciento de estos casos, tanto en los casos de atención primaria como los sospechosos de atención hospitalaria.

El médico informó también que los tiempos entre inicio de síntomas y fecha de consulta es de un día y entre el inicio de síntomas y el diagnóstico es de dos días. «Esto nos da una reactividad muy importante, en el inicio de la pandemia teníamos un retraso de 15 días entre el incio de síntomas y cuando se notificaba a los servicios de salud pública».