Así será la desprogramación de Patricia Aguilar Guillermo Fouce, psicólogo experto en movimientos sectarios explica cómo recuperará su vida la española captada por una secta peruana

Ana B. Fernández

Actualizado: 14/08/2018 02:51h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Patricia Aguilar, la joven de 19 años captada por una secta en Perú, ya está en España tras ser rescatada a principios del pasado mes de julio después de meses de cautiverio. El empeño de su familia y el apoyo psicológico que recibió en tierras peruanas fue suficiente para convencerla de que la mejor opción para ella y su bebé de dos meses —fruto de una relación con el líder de la secta, Félix Steven— era volver a Elche (Alicante), la ciudad en la que residía hasta el momento en el que huyó tras ser manipulada por Steven. Él fue quien le incitó a dejarlo todo, prometiéndole «salvarla del fin del mundo» para cumplir su propósito y convertirla en una esclava sexual.

Ahora tiene que continuar en tratamiento psicológico para curar poco a poco las heridas que le han causado el tiempon que ha estado inmersa en la secta. ABC habla con Guillermo Fouce, experto en movimientos sectarios, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y presidente de Psicología sin Fronteras, para entender cómo será la recuperación de esta joven tras todo lo que ha vivido durante los últimos años.

¿Cómo será su vida a partir de ahora?

«Lo mas difícil es reconstruir una vida que ya no es tu vida, porque ha estado mucho tiempo sin conectar con la gente. Patricia tiene que volver a poner en pie lo que se ha derrumbado».

¿Qué pautas debe seguir para reincorporarse en la sociedad?

«Tiene que desprogramarse. Al menos en 3 planos: con su entorno cercano, con los pensamientos que le inculcaron en la secta, pues ahora tiene que abrirse a nuevas informaciones; y lo más complicado, encontrar una nueva identidad y encontrar el sentido a todo lo que ha pasado».

¿Deberá alejarse de la opinión pública?

«Sí, pero no del todo... también puede ser positivo que la conozcan y sepan cómo acercarse a ella y qué temas no tocar. Que la sociedad empatice con esta joven le puede favorecer para futuras relaciones».

¿Podrá usar otra vez las tecnologías con total normalidad?

«Podrá volver a usar las tecnologías, pero no inmediatamente y nunca sin cierta supervisión. Precisa de acompañamiento en todo momento».

¿Qué pautas debe seguir su familia para ayudarla?

«La familia debe protegerla de la exposición de los medios. Tienen que aislarla y evitar que ella sienta que todo gira en torno a su historia. Lo más importante es que le ayuden a encontrar un sentido a todo lo que ha ocurrido».

¿Puede recaer y querer volver a la secta?

«Todas las personas que han sufrido por una situación así, tienen probabilidad de volver a recaer. Por eso lo más importante es que cuente con sus pilares fundamentales para poder seguir adelante. También necesita más vigilancia durante sus primeros meses en España».

¿Cuánto tiempo necesitará para olvidar lo que ha ocurrido?

«No va a ser fácil. Estos procesos son lentos. Hay que contar con todo el tiempo que ha estado viviendo en una burbuja una vida diferente. Ahora tiene que cortar con ella y volverse a encontrar».

A pesar de ser mayor de edad, ¿necesita una tutela especial?

«Sí, sí que lo necesita. Tienen que estar pendiente de ella, tiene que continuar con el proceso terapéutico y tiene que recuperar a sus antiguas amistades para que le recuerden el vínculo que tenían antes».

¿Está capacitada para cuidar al bebé de dos meses después de lo que ha pasad

«Ella no está incapacitada. Aun así posiblemente el menor necesite un acompañamiento para poder entender por qué lo ha vivido, el va a crecer y tendrá que combatir esa situación. Pero será el principal apoyo de su madre, a pesar de lo que pueda hacer revivir con su presencia».

Cuando asuma lo ocurrido, ¿creará un sentimiento de culpa hacia su bebé?

«Aún no es consciente de lo que ha ocurrido. Cuando lo haga puede ser que exista algún momento de rechazo, pero ese sentimiento de culpa sobretodo será hacia ella misma. Necesitará entender por qué ha pasado y el ser humano tiende a pensar que cuando algo malo ocurre la culpa es de él, ella pasará por esa misma fase en la que pensará que se merecía lo que ha vivido».

Cuidando a su hijo...¿pueden volver a despertar los sentimientos que tenía hacia el padre del niño?

«Aunque no se pueda saber con exactitud, va a ser un momento clave cuando reconozca que la persona que tanto daño le ha hecho es el padre de su hijo. Habrá culpa, habrá rechazo. Hay que acompañarla para que no se descoloque y no descarrile».

¿Qué secuelas le van a quedar?

«Nunca podrá olvidarlo del todo. Esta experiencia le ha marcado. A veces nos pasa con el duelo, no es posible borrar lo que ha ocurrido. Todo esto le habrá transformado y ahora tiene que ayudarle a comenzar de nuevo».