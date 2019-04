Sanidad pide no consumir estos helados de un conocido supermercado Se ha detectado presencia de leche o de proteína de clara de huevo no declarados en el etiquetado de cuatro helados o sorbetes

La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) ha difundido una alerta sanitaria relativa a la presencia de leche o de proteína de clara de huevo no declarados en el etiquetado de cuatro helados o sorbetes que se detectó en un autocontrol de la empresa comercializadora, la cadena de congelados La Sirena.

Tal y como ha informado en un comunicado la agencia dependiente del Ministerio de Sanidad, los productos afectados han sido fabricados en Cataluña y distribuidos por una empresa de Cataluña en sus propias tiendas a Aragón, Cataluña, Castilla y León, Madrid y Valencia, así como a Andorra, por lo que se la notificado a las autoridades competentes Comunidades Autónomas

Los cuatro helados de los que alerta Sanidad son copa sorbete de limón (alérgeno no declarado: contiene proteína de leche no declarada), copa vainilla chocolate (alérgeno no declarado: con proteína de clara de huevo), tarrina pannacota frambuesa premium (alérgeno no declarado: con proteína de clara de huevo) y sorbete de horchata (alérgeno no declarado: con proteína de leche).

Como medida de precaución, se recomienda a aquellos consumidores alérgicos a la leche y/o al huevo que pudieran tener los productos anteriormente mencionados en sus hogares que se abstengan de consumirlo.

Asimismo, se indica que el consumo de estos productos no comporta ningún riesgo para el resto de consumidores.