¿Por qué saltaban de balcón a balcón en un noveno piso tres menores? El maltrato podría ser la respuesta La Fiscalía investiga ya el suceso en Gijón tras la denuncia de una tía contra la madre de los pequeños, de 9, 5 y 3 años

S. S. @abc_conocer Gijón Actualizado: 25/08/2019 17:06h

La imagen de los tres pequeños, dos niñas de 9 y 5 años y un niño de 3, el pasado viernes en Gijón, saltando de un balcón a otro en un noveno piso se investiga ya como algo más que una arriesgada travesura.

La Fiscalía investiga si tras el incidente, registrado en la mañana del viernes en los edificios Sedes de Pumarín, hay un caso de maltrato a menores. O, como mínimo, de trato negligente. Lo hace tras los expedientes abiertos por la Policía Local y Nacional, así como por la Fundación Municipal de Servicios Sociales después de que una tía materna de los pequeños presentara una denuncia en la Comisaría de Gijón.

En ella, la joven, L.G., que pide guardar la intimidad de sus sobrinos, asegura que «su madre, mi hermana, S.G., les pega, no les alimenta ni cuida. Están abandonados. Lo que pasó ayer no fue un caso aislado, como ella dice. Esos niños se pasan el día solos, por desgracia».

La denuncia la presentó ayer tras conocer por el periódico «El Comercio» el riesgo que habían corrido sus sobrinos. «Decidí que no esto no puede continuar así. Pese a que ya acudí varias veces a la Fundación Municipal de Servicios Sociales, no parecían tomar en serio mis advertencias. Mis sobrinos se podían haber matado con esos saltos de un balcón a otro del noveno piso. Después, todo serían lamentaciones, pero es ahora cuando hay que actuar para evitar que sigan en esa situación».