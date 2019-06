Sacrifican en Oregón a un oso que se hacía «selfies» con los transeúntes

En Oregón, Estados Unidos, un oso ha tenido que ser sacrificado después de pasar varias semanas en las inmediaciones de un parque. La Policía ha aclarado que el animal se había acostumbrado demasiado al contacto con los vecinos, lo que hacía temer por su seguridad.

Desde finales de junio había estado merodeando por un parque local atraído por la comida que le dejaban los transúntes. Algunos de ellos incluso se habían hecho «selfies» con el oso. Los agentes habían encontrado frutos secos puestos intencionadamente en lugares públicos. La ingesta de estos alimentos podría haber puesto en peligro la salud del animal. El biólogo Kurt Lience recuerda que es preferible «dejar que los animales se valgan por sí mismos y disfrutar de ellos desde una distancia considerable».

Deputies are working to get this bear cub near Hagg Lake to go back into the woods... please stay away from the area near Boat Ramp A. pic.twitter.com/tI8m5yTbyk