Rescate de Julen, el niño atrapado en un pozo en Totalán, Málaga, en directo

20.46 «Sé fuerte», «Ánimo», «Te queremos» o «Estás en buenas manos» son algunas de las expresiones de los niños de Totalán, que, serios, encabezaban la manifestación portando dibujos que han realizado y en los que abundaban los corazones y había flores o una excavadora.

20.11En torno a un centenar de personas, tanto niños como jóvenes y mayores, han caminado hoy desde la localidad hasta las cercanías del lugar donde desarrollan las tareas de rescate con pancartas como «Todos somos Julen».

19.52«Que te rescaten bien» es el deseo expresado este miércoles por Julen; frase que ha lanzado al finalizar la marcha de vecinos del pueblo en apoyo al menor, su familia y los efectivos lo buscan.

19.29El delegado en Málaga del Colegio de Ingenieros de Caminos, García Vidal no ha querido precisar en cuántas horas se podrá acceder hasta Julen. «Es complicado aventurar cualquier tiempo porque no quiero dar falsas expectativas y trabajamos con una orografía compleja».

19.00Los trabajos ya han comenzado con la preparación de las plataformas de trabajo, «una se está terminando y en unas cuatro o cinco horas se podrá empezar con la galería horizontal», ha aseverado el experto, quien no obstante ha puntualizado que esa es la previsión «si todo va bien» y no se encuentran más dificultades orográficas

18.46El delegado en Málaga del Colegio de Ingenieros de Caminos, García Vidal ha explicado a los medios de comunicación que se ha pensado en realizar dos galerías «porque así hay dos puntos de acceso al pozo y hay más seguridad»; una vertical y otra horizontal con una inclinación de unos 15 grados, pero ha apuntado que para realizar las labores de ambos túneles «por seguridad» hay que encamisar el pozo, que no está entubado.

18.36El delegado en Málaga del Colegio de Ingenieros de Caminos, ÁngelGarcía Vidal ha comparecido ante los medios de comunicación con el portavoz de la Guardia Civil, Bernardo Moltó, quien ha asegurado que aún no han encontrado al pequeño: «Ya quisiéramos haberlo podido localizar y rescatar».

18.11El delegado en Málaga del Colegio de Ingenieros de Caminos, Ángel García Vidal, ha confiado en que en las próximas horas, unas cuatro o cinco, se pueda comenzar a perforar una de las galerías que se prevén realizar para acceder al pozo en el que se encuentra Julen.

17.54Los equipos de salvamento están siendo escrupulosos con la actuación, puesto que «hay esperanza» de sacar a Julen vivo del agujero, pero «cualquier fallo corre peligro la vida del niño y la del rescatador». «Hasta que no haya constatación de lo contrario, la búsqueda es de una persona con vida», concluyó Nevado, uno de los fontaneros que están ayudando a montar los medios técnicos del operativo, tras dos días de trabajo sin descanso.

17.40En Alemania, este miércoles algunos medios como el diario WAZ, Kieler Nachrichten o Frankfurter Allgemeine Zeitung han puesto el foco en el hallazgo de restos biológicos, que podrían ser cabellos de Julen.

17.38El caso de Julen ha traspasado el ámbito nacional llegando a protagonizar informaciones en la prensa internacional. En concreto, medios de comunicación británicos como el 'Daily Mail', 'Daily Mirror', BBC News o 'The Guardian', así como el irlandés 'The Irish Times' se han hecho eco del suceso en informaciones con titulares como 'Los equipos de rescate en España luchan por encontrar a un niño de dos años en un pozo profundo' o 'Equipos de rescate buscan a un niño pequeño que cayó en un pozo de 110 metros en España'.

17.06Miguel Ángel Nevado, uno de los fontaneros que están ayudando a montar los medios técnicos del operativo, aseguró que « la coordinación es perfecta» entre los equipos de rescate para llevar el salvamento a buen puerto. «Arriba hay gente que son padres de familia, que se están tomando esto como algo personal», afirmó Nevado, que relató algunos de los medios con los que se está trabajando y la dificultad para llevar a cabo estos trabajos dentro de un pozo tan estrecho.

16.30 Un familiar del pequeño que había hablado con la madre de Julen, Vicky, es optimista porque los equipos de rescate « hacen todo lo que pueden» y así lo cuenta a un grupo de vecinas que está «muy pendiente» de las novedades sobre «el chiquillo», a unos metros de su bici de tres ruedas con la que suele disfrutar.

16.19Según el coronel Esteban, están operando una docena de empresas voluntarias para poder llegar hasta el niño, que estaría a 80 metros bajo tierra. El trabajo no permite descanso. « Hay bomberos con barba de tres días y diciendo a la familia que no vuelven a casa», reseñó Miguel Ángel Nevado, uno de los fontaneros que están ayudando a montar los medios técnicos del operativo.

14.58«Se están dando informaciones falsas que hacen sufrir a la familia», han dicho desde la Guardia Civil. «Estamos dentro de los tiempos que comunicamos en un principio», añaden.

14.51Ángel García, ingeniero de caminos, ha explicado en el «programa de Ana Rosa» que «se ha intentado extraer todo el desprendimiento para llegar al niño». «En unas 4 o 5 horas se podrá empezar a excavar la galería horizontal», ha dicho. También ha confirmado que han localizado el punto exacto del tapón en el pozo donde cayó Julen.

14.12El operativo que participa en las tareas de rescate de Julen ha optado por entubar la prospección tras surgir «dificultades técnicas» para abordar la construcción de los dos túneles previstos. Fuentes cercanas a la investigación han informado a Efe que se procederá a la entubación para asegurar la estabilidad del pozo y evitar que la construcción de un túnel paralelo y otro en oblicuo puedan afectar al orificio original.

13.43Los equipos de rescate continúan su trabajo en el pozo para buscar al pequeño.

13.22El Gobierno desmiente que hayan localizado a Julen. El padre de Julen también confirma a ABC que no lo han localizado, informa J. J. Madueño.

13.10Juan José Cortés, padre de Mari Luz, la niña onubense de 5 años asesinada en 2008, ha pedido hoy a los padres de Julen que «no pierdan la esperanza» porque «son jóvenes y tienen fortaleza para soportar algo así».

13.05El caso de Julen está llevando a municipios del resto de España a pedir medidas para evitar casos similares en sus zonas. En Lorca, un concejal ha reclamado al ayuntamiento y a la dirección general de Minas la localización, identificación y sellado de pozos mineros y de agua que siguen a cielo abierto en parajes rurales del municipio frecuentados por senderistas y ciclistas.

12.55«Lo último que sabemos es lo de esta mañana, que no es una sorpresa por desgracia», ha dicho el padre de la criatura, que mantiene la esperanza de que rescaten a su hijo con vida.

12.45José tiene heridas en los brazos de lanzarse a por su hijo cuando se precipitaba por el pozo, pues trató de cogerlo, pero el pequeño se escapó. Desde ese momento, lucha por mantener la esperanza de verlo con vida. Informa J. J. Madueño.

12.32Los equipos continúan trabajando para sacar al pequeño Julen del pozo. A las 14 horas, habrán pasado 72 desde que el niño cayó por el orificio.

12.19Antonio Sánchez, el empresario que efectuó el pozo de Totalán (Málaga), en el que desde el pasado domingo se busca al niño Julen, ha asegurado hoy que selló el orificio y que su actuación ha sido modificada posteriormente. En declaraciones a Efe, Sánchez ha manifestado que taponó la boca del pozo, «pero aquello lo han modificado después», y ha indicado que ésta es la información que ha facilitado a la Guardia Civil. En concreto, ha precisado que ayer se desplazó por la tarde hasta el puesto de mando del operativo de rescate, a requerimiento del instituto armado, «y eso es lo que le dije al capitán».

11.56Roto de dolor, José Roselló, padre del pequeño Julen, ha querido comparecer ante los medios de comunicación este miércoles en Totalán para dar un mensaje de esperanza. «Lo que me da fuerza en este momento es saber que voy a ver a mi hijo con vida», ha señalado José esta mañana, tras abandonar la finca donde se está buscando al niño sin descanso, desde que se precipitara el pasado domingo a las 14.00 horas. Lee la itnervención del padre del pequeño, por J. J. Madueño.

11.45El padre de Julen ha agradecido a todas las empresas que colaboran y a la Guardia Civil, apuntando que «nunca he puesto queja con ellos, si me he quejado es que no han tenido medios en un primer momento». «Estoy viendo un poco de luz y están avanzando», ha manifestado.

11.36«Sé que soy un buen padre. He vivido para mis hijos, me he buscado la vida para comprarles sus 'hobbies', como las equipaciones de fútbol, buena ropita... Es algo que yo no he tenido, por eso quería que ellos vivieran mejor». Más declaraciones del padre de Julen a Diario Sur.

11.24El delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha insistido en que se trata de una situación «inédita» al no conocer una emergencia parecida en otro lugar del mundo por la estrechez del pozo, de 107 metros de profundidad y de los que ya se ha llegado a 80, según el delegado.

11.13El coronel de la Comandancia de la Guardia Civil en Málaga, Jesús Esteban, ha indicado que aún no se ha procedido a la geolocalización del niño porque actualmente se trabaja en la plataforma por donde se va a entrar al túnel lateral. De hecho, ha explicado que entre las empresas que se han sumado a las tareas de rescate se encuentra —desde ayer— una compañía sueca que va a aportar una geolocalización «muy exacta» de Julen, que se supone está a una profundidad de unos 80 metros, debajo del material compacto que se está extrayendo.

11.01 La Junta de Andalucía no tramitó ningún permiso para excavar el pozo en Totalán (Málaga) y en ningún departamento del Gobierno autonómico consta que se solicitasen tales permisos. Así lo han confirmado a Efe fuentes de la Consejería de Empleo, de la que depende la Dirección General de Minas, entidad en la que se tienen que pedir todos los permisos obligatorios para realizar prospecciones en busca de agua, caso del pozo en el que cayó el niño.

10.52«El crío estaba a cuatro o cinco metros. Yo fui a coger un par de troncos y el niño echó a correr», relata el padre, que tiene 29 años, al citado medio.

10.42El padre del pequeño ha hablado con Diario Sur. «Mi hijo está aquí, que nadie lo ponga en duda. Ojalá fuese imposible que esté en el pozo, como he oído. Ojalá fuese yo el que estuviera enterrado ahí abajo, y que él estuviera aquí arriba, con su madre». Léelo aquí.

10.24Según ha narrado la subdelegada del Gobierno en Málaga, el pelo encontrado en el agujero se ha cotejado, siguendo la cadena de custodia, con las muestras recogidas en un biberón del pequeño Julen y con recursos genéticos cogidos a la familia durante los primeros compases de búsqueda.

10.10El túnel oblicuo se hará con una pequeña tuneladora y el túnel paralelo se efectuará con una máquina con suficiente anchura para que quepan las personas que tendrán que conectar con el otro túnel.

