Recuperan el cadáver de un niño de 2 niños tras pasar cuatro días atrapado en un pozo

El pequeño Fatehvir Singh, de solo 2 años de edad, cayó el pasado jueves en un pozo de 33 metros de profundidad y 23 centímetros de diámetro cuando jugaba cerca de su casa, en el distrito indio de Sangrur. El pozo se encuentra situado en la localida de Punjab (India) y había sido excavado por la familia del niño para regar sus campos, aunque llevaba en desuso desde el año 1991. El cadáver del menor se sacó sin vida del agujero cuatro días más tarde.

«El niño ya no está vivo y fue rescatado de madrugada por los rescatistas», explicó a AFP Vijay Inder Singla, un miembro de la asamblea legislativa local. Un helicóptero médico transportó al niño hasta el hospital, aunque ya era cadáver. Los vecinos se han manifestado en el lugar del accidente y criticaron al gobierno local. Afirman ante la prensa local que la operación de rescate se «retrasó debido a la falta de asistencia técnica».

Very sad to hear about the tragic death of young Fatehveer. I pray that Waheguru grants his family the strength to bear this huge loss. Have sought reports from all DCs regarding any open bore well so that such terrible accidents can be prevented in the future.