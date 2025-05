El PP exige al Gobierno la relación de expertos que Fernando Simón se negó a dar porque era «muy larga»

El Partido Popular tomó ayer buena nota de la respuesta que Fernando Simón dio a los medios de comunicación, cuando se le pidió la relación de expertos que han aconsejado un estado de alarma de seis meses en España. Simón se negó a dar esa lista porque era «muy larga». El Grupo Popular ha registrado hoy una petición de información para que el Gobierno entregue al Congreso cuanto antes esa relación de expertos.

Simón aseguró que «hay una lista larga de expertos». «Como comprenderán esta lista es muy larga, no la voy a dar ahora. La mayor parte de ellos son conocidos y son portavoces de sus comunidades autónomas o países. Con lo cual no merece la pena que me ponga a dar una lista de nombres«, aseguró el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias .

La portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra , y la diputada del PP Isabel Borrego han registrado una solicitud de datos, informes y documentos, dirigida al Gobierno, a la que ha tenido acceso ABC.

Por un lado, piden la relación de expertos que avalan la declaración del estado de alarma, y por otro solicitan todos los informes jurídicos y sanitarios existentes , que apoyan la declaración del estado de alarma y su duración.

Gamarra y Borrego dirigen su solicitud al Ministerio de Sanidad, a la Vicepresidencia Primera del Gobierno y al Ministerio de Justicia.