Un político norteamericano dice «basta» y echa un puslo al anonimato y a los insultos en Twitter Pide una compensación millonaria a quienes han mancillado su honor

David Alandete @alandete Actualizado: 25/03/2019 02:28h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El anonimato en Twitter lo permite prácticamente todo. Incluso que un desconocido se haga pasar por la madre de uno y se dedique a insultarle día si, día también. A muchos les basta con silenciar o bloquear al «troll» de turno, pero un político norteamericano ha dicho «basta» y ha presentado una denuncia en la que pide una compensación millonaria a quienes han mancillado su honor.

En un giro nada raro en las redes sociales, el tiro le ha salido por la culata.

El diputado republicano de California Devin Nunes presentó el 19 de marzo en un juzgado de Virginia una denuncia contra Twitter por injurias en la que pide 250 millones de dólares como compensación por los insultos que ha recibido en los pasados años por parte de dos cuentas anónimas en la red social: una que se hacía pasar por su madre (@DevinNunesMom) y otra que fingía ser una vaca de la granja que su familia tiene en Iowa (@DevinCow).

Nunes no sólo es diputado conservador desde 2003, es además uno de los más firmes aliados de Donald Trump en el Capitolio. Nacido en 1973, está casado y tiene dos hijas. Su familia es de ascendencia portuguesa, emigrada desde las Azores.

En su denuncia, Nunes acusa a la cuenta @DevinNunesMom, abierta en febrero de 2018, de difamación y acoso, «incluida una serie interminable de mensajes de Twitter que acusan falsamente a Nunes de obstrucción de la justicia, perjurio, mal uso de información clasificada y otros delitos». Los mensajes contra Nunes son, sin duda, zafios. En uno de ellos esta falsa madre dice: «Estar acariciando el paquete del presidente todo el rato es un trabajo a tiempo completo, no le da el tiempo para más». En otros le acusaba de ser racista, ladrón, traidor, agente ruso, fascista, demente, un «mentiroso», un «pedazo de mierda» y hasta le comparó con Hitler. Incluso dijo que suele tener relaciones homosexuales con Trump y compartió un dibujo en el que le mostraba con los labios en las posaderas del presidente.

Una denuncia de la madre verdadera de Nunes, Toni Diane Nunes, obligó a Twitter a cerrar esta cuenta y a borrar sus mensajes injuriosos.

Luego, está la vaca.

Twitter acepta la parodia y rechaza borrar contenido que se identifique como satírico, aunque este limite a veces con la injuria. En el caso de la madre del diputado, accedió a desactivar la cuenta. Pero la vaca sigue viva. Y no sólo eso, la demanda que diputado la ha catapultado al estrellato, poniendo en evidencia el efecto bumerán de este tipo de acciones legales. La cuenta @DevinCow, abierta en agosto de 2017, tenía apenas 1.500 seguidores hace una semana. Hoy supera los 670.000. Es decir: tiene ya más que Nunez, que cuenta con 400.000.

La falsa vaca del congresista, lanzada al estrellato, está desatada. Le acusa de ser un traidor, un fraude, un corrupto, de ir con prostitutas menores de edad, de consumir droga en un yate y hasta de ser un excremento vacuno.

Antes, ese bóvido digital era un perfecto desconocido. Hoy es, a causa de la denuncia del congresista, una estrella de Twitter que además se ha convertido en símbolo de la primera enmienda de la Constitución, la que protege la libertad de expresión. Porque en esta demanda de 40 páginas en realidad Nunes denuncia que Twitter permite estos insultos porque, según dice, su algoritmo «censura puntos de vista con los que no está de acuerdo, acallando voces conservadoras como la del demandante, alojando y publicitando contenido abusivo y difamatorio». Según añade Nunes, «Twitter tiene una agenda política que va en detrimento de la confianza del ciudadano en el demandante para beneficiar a sus oponentes y a los oponentes del Partido Republicano».

Nunez mantiene el acoso al que le sometieron su falsa madre, la vaca y otros usuarios en Twitter le costó miles de votos. En 2016 ganó a su contrincante por 80.000 votos. En noviembre, la diferencia cayó a 12.000.

Trump está de acuerdo. No sólo ha difundido información sobre la denuncia de Nunes. Ha publicado el siguiente mensaje: «¡Facebook, Twitter y Google tienen un favoritismo tan grande hacia los demócratas que resulta ridículo! Twitter, de hecho, lo está poniendo muy difícil para que la gente siga @realDonaldTrump. Me han quitado a muchos usuarios y están reduciendo el nivel y la rapidez de nuestro crecimiento». No hay datos que secunden esas denuncias del presidente.

Twitter, por su parte, no ha querido de momento hacer comentarios sobre esta denuncia.