Así es el plan de Merkel para que los inmunizados recuperen las libertades este verano Los vacunados podrán disfrutar de visitas a servicios y comercios, así como de la libertad de movimientos, mientras que para el resto seguirán vigentes las restricciones

Rosalía Sánchez SEGUIR Berlín Actualizado: 27/04/2021 01:17h

Que los alemanes vacunados y las personas que se hayan recuperado de la enfermedad recuperen sus derechos y libertades antes que los que no se vacunen y todavía no hayan enfermado. Eso es lo que propuso este lunes la canciller Merkel en una videoconferencia que mantuvo con los presidentes de los Bundesländer. «Se han escuchado buenos consejos», dijo después de la reunión, «el objetivo es facilitar las cosas a los vacunados y a los que se han recuperado». Aunque el asunto queda pendiente de la redacción de un proyecto de reforma de ley, Merkel sí ha dejado claras las primeras líneas básicas para este verano.

1. Merkel desea equiparar a vacunados con test negativos y con personas que hayan pasado la enfermedad y se hayan recuperado al menos hace dos semanas. Este grupo sería considerado prioritario a la hora de recuperar derechos y libertades, aunque tendrá que seguir llevando mascarilla y manteniendo la distancia de seguridad.

2. La espera de que la redacción de la reforma legal lo confirme, las personas inmunizadas podrán viajar al extranjero sin obligación de guardar cuarentena a la vuelta a Alemania, aunque procedan de países considerados de riesgo, lo que posibilitaría el turismo alemán con destino a España durante el próximo verano.

3. Alemania trabaja en un pasaporte sanitario de acuerdo a lo que han acordado los socios europeos en Bruselas y que recogerá diagnósticos, test y vacunas, de manera que será el documento de prueba en los aeropuertos y puestos de control para acceder a viajes turísticos. El mismo documento servirá de prueba en Alemania.

4. Esta medida requiere una reforma legal que será llevada al correspondiente trámite parlamentario a finales de mayo o principios de junio. La última reforma legal de este tipo se aprobó en el Bundestag la semana pasada con más diez mil manifestantes protestando a las puertas del parlamento. El «freno de emergencia» de Merkel ha sido recurrido ante en Tribunal Constitucional por diputados de tres grupos parlamentarios.

5. El Consejo Ético Alemán advierte que no se puede hacer diferencias entre ciudadanos vacunados y no vacunados hasta que todos hayan tenido las mismas oportunidades de recibir la vacuna, lo que considera que no cederá «hasta el final de esta tercera ola». A partir de ese momento sí contempla que se establezcan diferencias.

6. Merkel ha confirmado la compra alemana de la vacuna rusa Sputnik V, la eliminación de los grupos de prioridad de vacunación «como muy tarde en junio» y la vacunación a través de médicos de cabecera de forma generalizada en cuanto se les puedan suministrar las dosis necesarias, lo que acelerará la campaña de vacunación y permitirá cumplir con los plazos.