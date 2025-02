Ómicron desata un maremoto de aislados y ya supone hasta la mitad de los casos en algunas comunidades

A seis días de la Nochebuena, la situación epidemiológica en España augura ya, según los expertos, unas próximas semanas «complicadas» . Si el año pasado fue el de los ‘allegados’ y el de las ‘burbujas’ familiares, estas segundas Navidades en pandemia serán las de Ómicron, la nueva variante del virus que se expande a un ritmo nunca visto.

Ayer, la Comunidad de Madrid ya confirmó que la nueva variante ya es mayoritaria, superando más del 50% de los casos analizados . En Cataluña los estudios preliminares indican que casi un 20% de las muestras de la región corresponden a Ómicron, y, según confirmó la Consejería, la transmisión ya es comunitaria. La previsión de la Unión Europea, según dijo la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, es que para el mes de enero esta mutación ya sea la dominante.

Conscientes de la importancia de las próximas fechas para los encuentros familiares y la contención del virus, varias comunidades autónomas, ante la ausencia de una estrategia global, se ven forzadas a pasar a la acción. Ayer, la Generalitat catalana anunció un cambio en el protocolo para recuperar las cuarentenas de todos los contactos estrechos, incluidos quienes estén vacunados, que hasta ahora no estaban obligados a guardarla si su test resultaba negativo. A nivel nacional, el aislamiento solo es obligatorio si el contacto ha sido con alguien contagiado con Ómicron. Así, pese al avance de la vacunación, con más de 33.000 nuevos positivos reportados ayer, la Navidad de este año será también la de los aislados.

Respecto a la situación actual, la incidencia acumulada a 14 días se situó ayer en los 511 casos , en riesgo de transmisión muy alto según el ‘semáforo Covid’. Hace un año por estas mismas fechas rondaba los 200. En aquel momento y cuando todavía no había comenzado la vacunación, las camas de UCI ocupadas por pacientes con el virus suponían el 20,5% frente al 14% actual. La tasa de positividad rondaba el 8% frente al 12,5% actual (de riesgo alto según el semáforo), y los fallecidos en la última semana suponían 811 personas frente a las 195 de la presente semana.

Sin embargo, desde el Ministerio de Sanidad sigue sin haber un protocolo de actuación común para hacer frente a esta nueva oleada. Reiteran que cada comunidad tiene competencias para imponer lo que considere. La primera muestra del desencuentro fue la falta de consenso para reformar el Documento de Acciones Coordinadas, el famoso ‘semáforo Covid’, que se modificó para ajustar los niveles de riesgo pero sin medidas asociadas. Tampoco salió adelante el deseo ampliamente defendido por las regiones de establecer un protocolo común para el pasaporte Covid.

Más restricciones

Más recientemente, la Ponencia de Alertas ha elaborado una propuesta de medidas de cara a la Navidad entre las que se contemplan, por ejemplo, la limitación en el número de comensales a las reuniones familiares, pero también nuevas normas en hostelería y ocio nocturno, con sugerencia incluso del cierre en determinados escenarios. Sea como fuera, el documento no se ha debatido con las comunidades ni consejeros y las navidades, a nivel nacional, no tendrán ningún tipo de restricción.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, manifestó ayer que para controlar la pandemia del coronavirus la «mejor herramienta» es la vacunación, aunque sobre la posibilidad de recuperar algunas restricciones, apuntó que si en algún momento fuera necesario, «se tendrá que aceptar».

Lo cierto es que la llegada de las vacaciones es inminente, y en este contexto de aumento de la transmisión comunitaria, cuatro autonomías han tomado la iniciativa y propuesto acotar el número de asistentes a las reuniones familiares. Se trata de Navarra, Galicia, País Vasco y Canarias. En Andalucía, Juanma Moreno, pidió prudencia y recomendó utilizar la mascarilla incluso en exteriores. Allí, la Justicia avaló la ampliación del uso del pasaporte Covid en interiores de hostelería, ocio y esparcimiento.

En este contexto, los expertos siguen pidiendo cautela. «Es una lástima que no hayamos tomado medidas restrictivas que hubieran podido evitar los casos que ahora mismo tenemos», se lamenta el epidemiólogo Joan Caylà, miembro de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE). Para el momento actual, es necesario «ser duro», porque «si no, no vamos a ninguna parte». La única forma de contener la situación, según Caylà, será «disminuir las transmisión», y esto pasa por también «disminuir las cenas navideñas».

Para Óscar Zurriaga , vicepresidente de la SEE, la situación no es «tan mala» como la de la Navidad pasada. Pero, en cualquier caso, «es malo que haya más casos», porque esto supone que también habrá «más personas graves y también más fallecidos». Para la contención de los casos, recuerda, «todas las medidas son fundamentales», y a pesar de estar vacunados «no se pueden obviar todas las demás medidas».

En esta misma línea, Estanislao Nistal , profesor de Microbiología de la Universidad CEU-San Pablo, considera que aunque esta sea «otra fase de la pandemia» debido a la vacunación, esto no implica «que no vaya a haber otra oleada de casos» que terminen colapsando la Atención Primaria.