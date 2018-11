La nota que unos padres metieron en la mochila de su hija y que salvó su vida La Policía Local de Zaragoza ha hecho público e ingenioso método que unos padres utilizan para ayudar a su hija

La pasada semana unos agentes de la Policía Local de Zaragoza acudieron a una llamada para atender a una pequeña que iba en un autobús a un centro ocupacional. La niña viajaba en un vehículo que traslada a enfermos como ella cuando sufrió un ataque epiléptico. Cuando los agentes fueron requeridos encontraron una nota en la mochila de la niña.

La Policía hizo pública a través de su Twitter la ingeniosa iniciativa de los padres de la niña. Gracias a su idea, los agentes pidieron localizar y ayudar a la menor.

En ella se leía: «Hola, soy Luciana, si está leyendo esto, es que me he descompuesto. Soy epiléptica y tengo un retraso, no se correctamente mis datos. Por favor, llame a mi familia para avisarles y luego a la ambulancia al 061 y a la Policía Local al 092».

Ayer agentes de #Sector3 atendieron en el interior de un autocar de un Centro Ocupacional, a una menor por un ataque epiléptico

Al identificarla encontraron esta nota (chapó para esos padres 👌🏼)

Primero sintieron sorpresa 😳

Después orgullo!!

— Policía Zaragoza (@policiazaragoza) 15 de noviembre de 2018