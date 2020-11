Muere la anciana italiana a la que su marido dedicaba serenatas cuando estaba ingresada en plena pandemia El gesto de amor se conviertió en viral, pero la mujer ha fallecido 15 después de recibir el alta

El amor no tiene edad. Y menos aún en los tiempos del Covid. Es lo que le ha pasado a una pareja de octogenarios. Sin embargo, el final no ha sido el esperado. Ha sido luctuoso. La mujer, Cara Sacchi, estaba ingresada en un hospital. Le estaban realizando unas pruebas para ver si tenía cáncer y, además, había contraído el coronavirus. No podía recibir visitas de familiares, pero su marido, Stefano Bozzini, de 81 años, acudía cada día puntual a su cita. Se ponía en el exterior del centro sanitario de Castel San Giovanni (Piaenza, Italia) y dedicaba todos los días serenatas a su mujer. Para ello, utilizaba un antiguo acordeón.

Esa era la señal para Cara de que Stefano había ido a verla. «En esa serenata bajo las ventanas del hospital todos reconocimos el amor, en la simplicidad e inmediatez de su lenguaje universal», escribió en Facebook Patrizia Barbieri, alcaldesa de la provincia de Piacenza. La historia se convirtió en viral.

Al final, la anciana pareció reponerse y recibió el alta. Se fue a casa con su marido. Ahí estuvo solo quince días. Tal y como han informado los medios locales, Carla falleció este jueves pasado, en el calor de su hogar.

Así lo ha comunicado a través de su cuenta de Facebook la alcaldesa de Piacenza, Patrizia Barbieri. «La historia del alpinista Stefano Bozzini y su esposa Carla dio la vuelta al mundo: en esa serenata bajo las ventanas del hospital de Castel San Giovanni, todos reconocimos el amor, en la sencillez e inmediatez de su lenguaje universal. Hoy, la enfermedad ha roto su abrazo y me gustaría dirigir un pensamiento especial a ambos, en la emoción de toda la comunidad de Piacenza», ha escrito.

«Agradecer al Sr. Stefano por ese gesto de ternura que nos recordó lo que realmente significa amarnos. Hacer todo para que la otra persona no se sintiese sola, encontrando la forma de superar cualquier barrera. No tenga miedo de ser vulnerable, de mostrar lo que siente. Saber tocar el corazón de quienes amamos, hasta el último momento. Para nosotros, que hemos tenido el privilegio de mirar desde la puerta de nuestra casa esta maravillosa historia, las notas de ese acordeón siempre sonarán como un eco de esperanza en este año tan difícil», ha añadido.

«Por supuesto, también son el símbolo del desapego, lamentablemente experimentado por tantos conciudadanos, que no nos permitieron estar cerca de nuestros seres queridos para acompañarlos en los últimos pasos de su camino. Pero dan testimonio, incluso antes, de la fuerza de un sentimiento que ningún virus, ninguna enfermedad puede extinguir o debilitar. Con profundo respeto por su dolor, nos sentimos cercanos al Sr. Stefano porque su música nos llegó a todos. No olvidaremos lo que nos has enseñado, pero siempre guardaremos su precioso ejemplo», ha finalizado la alcaldesa.