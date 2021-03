Militantes de Podemos firman un manifiesto contra la «Ley Trans» de Igualdad por su «profunda preocupación» El documento cuenta ya con más de un millar de adhesiones contra el borrador de una norma que consideran «falta de debate» y que advierten que podría afectar a otros derechos

S.S. Madrid Actualizado: 08/03/2021 17:36h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Militantes de Podemos han hecho público un manifiesto contra la «Ley Trans» en la que trabaja el Ministerio de Igualdad de Irene Montero. Las firmantes critican la «falta de debate» con las bases del partido durante su elaboración y tildan el borrador de «imposición». Con mensajes de carácter transexcluyente, en contra de los postulados de la Ejecutiva nacional del partido, advierten además de que la norma podría afectar a derechos ya reconocidos de la mujer o la infancia.

Por estas, y otras razones, muestra «su profunda preocupación» y reclaman que todas «las posturas teóricas» del feminismo, así como un abanico más amplio de asociaciones en la materia, sean tomadas en consideración por el Ministerio de Igualdad para reelaborar el texto.

Bajo el título de 'En Podemos también hay Feministas', el documento ha recogido más de un millar de firmas. Según el último recuento, la medianoche del 8 de marzo de 2021, se habían validado un total de 1639 adhesiones. Entre ellas, cargos internos y nombres a nivel autonómico y local de Podemos. El texto se difundió el domingo en las redes sociales pero los cargos y personalidades que lo amparan no se han revelado hasta este lunes, coincidiendo con el día del 8-M.

«Las personas abajo firmantes queremos manifestar nuestra profunda preocupación por la manera en que se está abordando la cuestión de la mal llamada 'Ley Trans' en el partido al que representamos y/o en el que militamos», empiezan.

«Se ha impuesto una posición única»

El manifiesto reconoce que el borrador cuenta con el respaldo de los organismos y asociaciones del colectivo transexual, aunque insisten en que «no ha sido sometido a debate en ningún órgano del partido ni con las bases». También denuncian que desde el Área de Feminismos del partido a nivel nacional «se ha impuesto una posición única e inamovible sobre la 'Ley Trans' que no es necesariamente coincidente con la de todo el partido ni con la de muchas de las mujeres al frente de las áreas de Feminismos en los distintos territorios de nuestro país».

La Secretaría de Igualdad, Feminismos y LGTBI de Podemos está liderada por la portavoz adjunta en el Congreso y diputada de Podemos, Sofía Castañón, y en el área del partido perteneciente al mismo ámbito trabajan junto a ella: Beatriz Gimeno, Pilar Lima, Inma Ramos, Ángela Rodríguez y Esther Sanz.

Las firmantes reclaman debate público sobre «las políticas de la autodeterminación de género» recogida en el borrado y lamentan la «urgencia» por aprobar el proyecto sin consenso. «Decir que 'los derechos no se debaten' es una forma de autoritarismo que no encaja con la idiosincrasia de ninguna organización democrática y que no podemos compartir ni permitir», continúan.

(En ampliación)