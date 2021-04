Los médicos de familia desaconsejan administrar «sistemáticamente» paracetamol durante la vacunación El Semfyc publica una guía sobre qué ‘No hacer’ en el proceso de inmunización contra el Covid-19

La Sociedad Española de la Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc) publicó este martes una nueva guía monográfica sobre Covid-19 en la que trata de manera específica aquellos procedimientos que, a su juicio, no se deben hacer y que están vinculados al protocolo de vacunación contra el Sars-CoV2. Entre ellos, desaconseja administrar «sistemáticamente» paracetamol para prevenir posibles efectos secundarios de la inmunización.

Así lo precisó la organización en un comunicado en el que explicó que este documento, emitido por el Grupo de Prevención de Enfermedades Infecciosas del Programa de Actividades Preventivas y de Promoción de la Salud-Semfyc, recoge un total de 13 recomendaciones y, a partir del análisis de la evidencia científica «más actual»,resuelve algunas de las dudas habituales que los profesionales sanitarios implicados en el proceso de vacunación pueden manifestar ante casos particulares.

Algunas de esas cuestiones se refieren a cómo proceder con personas en cuarentena por ser contacto estrecho de un enfermo; qué sucede cuando se han alargado los intervalos entre dosis más de lo recomendado o cuál es la indicación frente a la posibilidad de intercambiar varias vacunas para completar la pauta de vacunación.

Así, la organización aconseja no intercambiar las diferentes vacunas contra la Covid-19; no dejar de vacunar porque haya habido reacciones postvacunales leves en anteriores ocasiones ni porque se presenten enfermedades agudas leves o porque los sujetos estén tomando antibióticos.

También desaconseja reiniciar la pauta de vacunación una vez haya comenzado aunque se hayan alargado los intervalos entre dosis más de lo recomendado; administrar la vacuna contra la Covid-19 a las personas en cuarentena por contacto estrecho, con síntomas sospechosos o con Covid-19 confirmada hasta que hayan finalizado el aislamiento o solicitar serología antes o después de la vacunación de forma «sistemática».

No rechazar ningún tipo de vacuna

No rechazar un tipo u otro de vacuna; no dejar de cumplir las medidas de protección general aconsejadas pese a estar vacunado; no administrar una vacuna contra el Sars-CoV-2 siete días antes de haber administrado cualquier otra vacuna; no dejar de vacunarse por el hecho de haber pasado la infección;no desaconsejar sistemáticamente la vacunación por presentar previamente alergias a alimentos o medicamentos y no dejar de vacunar a un paciente con cáncer o inmunosupresión por la falta de información específica son otras de las recomendaciones.

Se trata de la novena guía ‘No hacer’ lanzada por la Semfyc y se ha editado siguiendo la línea de trabajo impulsada por la ABIM Foundation de Estados Unidos y la Academy of Medical Royal Colleges del Reino Unido, como herramienta para promover el uso «eficaz» de los recursos de atención a la salud.