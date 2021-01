Madrid y País Vasco rechazan que se «cambien las reglas» respecto al reparto de vacunas: «Sería injusto» Estos territorios han reservado la mitad de sus dosis ante la posibilidad de que haya problemas en su distribución

País Vasco y Madrid son a día de hoy las autonomías que menos han vacunado contra el coronavirus. Los datos del Ministerio de Sanidad reflejan que solo han administrado en torno a la mitad de sus dosis disponibles —41,2% y 41,6%, respectivamente—. Desde ambos territorios apelan a la necesidad de disponer de una reserva de vacunas ante la posibilidad de que haya problemas en su distribución. Por esta razón, el lendakari, Iñigo Urkullu, considera que sería «injusto para Euskadi» que el Ejecutivo central garantizara la segunda dosis de la vacuna a aquellas comunidades que no hayan «hecho previsión». Muy semejante es la postura de la Comunidad de Madrid, cuya presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al Gobierno de «cambiar las reglas de juego a mitad de partida».

En un mensaje titulado «Euskadi siempre ha sido una nación, un país solidario y lo seguirá siendo», el presidente del Gobierno vasco ha considerado imprescindible que cada Comunidad Autónoma garantice un «stock suficiente» de dosis para completar la vacunación. Al menos, mientras únicamente se disponga de los productos de Pfizer-Biontech y Moderna, empresas que «tienen que suministrar vacunas a cientos de millones de personas en todo el mundo».

Urkullu, quien ha puesto de relieve la «solidaridad» de un País Vasco que ha «compartido todo tipo de materiales y recursos asistenciales» en los momentos «más duros» de la pandemia, ha alegado que el anuncio de Illa «llevaría a tener que denunciar una carrera alocada por vacunar “a cualquier precio” que se ha demostrado ineficaz y peligrosa».

También Díaz Ayuso ha criticado las intenciones del Ministerio de Sanidad. La mandataria popular ha incidido en que «todos tienen que ser vacunados dos veces», de forma que «si cambian las reglas del juego a mitad de partida y Pfizer te dice que no te va a dar más» esto «afecta gravemente a Madrid».

Ayuso ha subrayado que «respeta» las decisiones del resto de Comunidades Autónomas, pero ha añadido que la estrategia de Madrid «se ha basado en ir, sobre todo, primero a los más débiles, también ir a los sanitarios, pero guardando una segunda dosis».

«Madrid tiene su propia estrategia y funciona: No hacer confinamientos severos que están arruinando a tantas familias. Eso es lo fácil. —ha señalado— Pasa por hacer muchos test, por comunicar a la población con mensajes de precaución. La Comunidad de Madrid no ha dejado de trabajar y me voy a dejar la vida por recuperarnos».