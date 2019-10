López Miras pide auxilio al Gobierno por la situación «crítica» del Mar Menor Ha señalado que «la inmensa mayoría de competencias del mar menor» no dependen del Gobierno regional

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha solicitado ayuda al Gobierno de Pedro Sánchez para solucionar el estado «crítico» del Mar Menor. «Pido auxilio, ayuda y que el Gobierno trate la situación del Mar Menor como una cuestión de estado porque lo es», ha asegurado en la cadena Cope.

Ha señalado que «la inmensa mayoría de competencias del mar menor» no dependen del Gobierno regional. Además, López Miras se ha comprometido a que antes de que acabe este 2019 haya una ley de protección integral del Mar Menor. No obstante, según el presidente de la Región de Murcia, la normativa «no es la solución al problema. Necesitamos infraestructuras y un plan de vertidos cero», que, como ha declarado, depende del Gobierno de Sánchez.

«Necesitamos que esto se entienda como una cuestión de Estado, que el Consejo de Ministros declare el Mar Menor como zona de especial actuación y que se publique un Real Decreto de ayudas y de emergencia», ha declarado en el programa de Herrera.

De momento lo que el Gobierno de la región está haciendo es «activar los protocolos para limpiar la zona y trabajar con objetivos claros». Según ha detallado López Miras la zona afectada ha recuperado los niveles de oxígeno y la masa de agua sin oxígeno está disminuyendo.

Los análisis no responsabilizan a los vertidos

El presidente de la Región de Murcia ha adelantado que los análisis no responsabilizan de la catástrofe a ningún tipo de vertido. «Eso no quiere decir que la situación no sea crítica y que si el mar menor no hubiera recibido las presiones que ha estado recibiendo, esos 60 hectómetros de agua dulce no hubieran afectado de la misma manera», ha explicado.

Según López Miras, el problema del Mar Menor es que lleva desde los años 60 asumiendo presiones. Ha indicado que «esto unido a la gota fría del pasado septiembre (que llevó al mar 60 hectómetros de agua dulce) ha dado lugar al episodio que vimos este fin de semana».

En este sentido, ha preferido no buscar responsables y, en su lugar, encontrar soluciones. «Si se aplican ya, los científicos dicen que el Mar Menor es recuperable. Pero si no, derivará en una situación peor y quizá irreversible», ha relatado.

Para que la situación de «una joya única en España y en Europa» no empeore, el presidente de la Región de Murcia está dispuesto a poner todos los recursos del Gobierno regional a disposición del Gobierno Central.