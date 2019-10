S.O.S. de Murcia al Gobierno por el desastre ecológico en el Mar Menor: «Es una cuestión de Estado» La ministra de transición Ecológica visitará el miércoles la zona y el PSOE regional anunica una moción de censura si no se abordan la ley de protección integral y otras medidas urgentes

ABC / AGENCIAS @abc_conocer Murcia Actualizado: 14/10/2019 14:20h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, visitó ayer San Pedro del Pinatar, en cuyas playas aparecieron miles de peces y crustáceos muertos el pasado sábado. «Debemos tratar la emergencia del Mar Menor como lo que es, una cuestión de Estado», señaló después de recorrer la laguna, donde pudo comprobar «la gravedad de la situación». «Esto ya ha pasado de castaño oscuro como han visto. Aquí ya no vamos a enfrentarnos más ni vamos a echarnos los trastos a la cabeza unos a otros, y la financiación no va a ser un problema», aseguró.

El presidente regional confía en que esta crisis aún tiene solución, y que se debe trabajar «con las medidas que desde el consenso científico nos digan». En este sentido, aseguró que la financiación no va a ser un problema en lo que concierne al Ejecutivo autonómico, pero insistió en la necesidad de que «el Ministerio coja las riendas de esta situación». López Miras pidió «medidas cuanto antes», que no pueden tomarse en exclusiva por el Gobierno regional «porque esto es una situación de emergencia nacional».

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, respondió al presidente de la Comunidad a través de las redes sociales. «Hace muchos años que el Gobierno de Murcia hubiera debido abordar la protección del Mar Menor frente a las presiones que recibe como una cuestión de Estado. Apoyaremos de forma comprometida, pero tómeselo en serio, señor López Miras», advirtió la ministra. A lo que el presidente regional no tardó en contestar que se toman este desastre ecológico muy en serio.

Por su parte, el secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, anunció una moción de censura en sesenta días si el Gobierno regional no presenta «de manera inmediata de Ley de Protección Integral del Mar Menor» y no pone en marcha «un plan extraordinario regional asumiendo todas las competencias que le corresponden, que se declaren de urgencia». «El presidente de la Comunidad ha reconocido de manera implícita que no está capacitado para gestionar esta terrible catástrofe medioambiental, por lo que nos vemos obligados a tomar medidas de extrema urgencia», señaló Conesa.

Un tesoro ambiental único

En el seno del Ejecutivo regional, Ciudadanos hizo pública una carta de la vicepresidenta, Isabel Franco, a López Miras en la que pide al presidente medidas urgentes. «Te pido que des instrucciones a los consejeros de Hacienda y Agricultura para que, una vez liberadas las partidas presupuestarias oportunas, se ponga en marcha el Plan de Vertido Cero con carácter de urgencia», señala Franco. Además, la vicepresidenta recuerda que «entre los contenidos de nuestro acuerdo se encuentra la redacción de la Ley de Protección Integral del Mar Menor». Franco pide a López Miras que deje de cruzar acusaciones con el Gobierno central. «Debemos superar esa fase por el bien de un tesoro ambiental único», advierte.

Por su parte, Más País anunció que denunciará al Gobierno regional ante la Fiscalía por «su incumplimiento de la Ley de medida urgentes» de 2018. Al Mar Menor se desplazó el diputado de Podemos Javier Sánchez Serna, quien lamentó la «auténtica tragedia» que se vive en la laguna salada y exigió «un castigo ejemplar para los culpables de esta situación».

Vox pedirá la comparecencia del consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Antonio Luengo. Por último, Somos Región demandó un Plan Nacional por el Mar Menor.

Luengo ha dicho esta mañana, muy pesimista, que la catástrofe puede volver a repetirse.