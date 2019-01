Julen, el rescate del niño que cayó al pozo, en directo

Actualizar

19.15Los trabajos para reducir el grosor de los tubos sólo tardarían unas horas si no surgen nuevos contratiempos, informa Diario Sur, algo que ha sido una constante en este rescate. Una vez reducido el grosor, se llevaría a cabo el relleno de la plataforma de trabajo, que subirá 12 centímetros de cota. Y después, entrarían los mineros.

19.08Hasta ahora, la perforación del túnel vertical ha llegado hasta los 60 metros aproximadamente. Sin embargo, los trabajos de la brigada de salvamento minero de Asturias deben iniciarse a una profundidad de unos 72 metros para llegar hasta Julen.

19.04Los intentos por eliminar el saliente con la perforadora encontrado a 50 metros han sido inútiles, informa J.J.Madueño, ya que se queda en un punto muerto de la broca. Sin el encamisado no se puede descender, ya que no que se garantizarían las condiciones necesarias de seguridad para los mineros. Los equipos de rescate han vuelto a ser replegados hasta que se soluciones el problema.

18.44El túnel vertical por donde deben bajar los mineros asturianos tiene problemas entre los 50 y los 55 metros. Un nuevo saliente hace que el «encamisado» no pueda llegar al fondo del pozo. Así es la última solución en la que se trabaja tras detectar un nuevo saliente.

18.24Según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Málaga, para acelerar el proceso, los técnicos trabajan directamente sobre el entubado rebajando el diámetro en el tramo final del cilindro, que tiene que apoyarse sobre el pozo de ese túnel. Fuentes del operativo desplegado en la zona han precisado que una grúa mantiene suspendido el tubo en el lugar de los trabajos.

18.15Tras el último revés en la búsqueda de Julen que ha supuesto encontrar un nuevo saliente a 50 metros de profundidad en el túnel vertical (impidiendo comenzar con el encamisado), el operativo trabaja ahora sobre el entubado, intentando rebajar el diámetro, informa la Cadena Cope. De esta manera se pretende que el tubo baje de esta cota y poder encamisar el pozo.

17.50 La brigada de elite de mineros asturianos que esta mañana se había desplazado hasta la zona de rescate en Totalán ha vuelto al hotel, ya que después de que las labores de encamisado se hayan atascado, no se espera que hoy puedan bajar al túnel, informa J.J.Madueño. Se vuelven para descansar y estar listos para cuando puedan comenzar su trabajo en la galería horizontal.

17.40¿Por qué es tan importante el encamisado? Con este trabajo se entuba la galería vertical para que los mineros puedan bajar con seguridad en el «ascensor» que se ha construido para que puedan iniciar la segunda galería.

17.25El trabajo en el túnel vertical en busca de Julen se atasca. Un nuevo saliente a 50 metros de profundidad vuelve a complicar las labores de entubado. Tras comprobarlo con una cámara, las labores de encamisado no se han podido realizar, ya que el saliente impide que el tubo llegue al fondo, informa J.J.Madueño.

16.52Los padres de Julen se encuentran atendidos por un grupo de psicólogos, arropados por familiares y amigos con la esperanza puesta en el milagro.

16.45Sobre las 6 horas de este miércoles, la perforadora había terminado de «reperfilar» el pozo. Se acometieron trabajos de limpieza del interior de este túnel vertical y se comenzó a entubar de nuevo.

16.30Última fase. Nadie se atreve a dar plazos para el operativo, pero el rescate de Julen encara su última fase, de gran complejidad, en la que toma el protagonismo la brigada de élite de mineros asturianos que llevan varios días con la planificación técnica de su labor. Esta mañana los ochos mineros han subido en tres vehículos de la Guardia Civil al lugar donde se ubica el pozo, desde donde organizan y prevén las complicaciones que puedan encontrarse.

16.17El delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha evitado dar plazos sobre el rescate del pequeño Julen ya que los rescatadores «ya trabajan con suficiente presión como para añadir más».

15.00El jefe de servicio del 112, Rafael Gálvez, ha expresado su «enorme» gratitud por las muestras de cariño y de apoyo de los vecinos de Totalán, que facilitan comida caliente a las personas que conforman el operativo todos los días.

14.50Responsables de la Junta de Andalucía, de la Guardia Civil y del servicio de Emergencias 112 han destacado hoy la energía y el empeño de todos los efectivos que están participando en el rescate del niño Julen. La subdelegada del Gobierno en Málaga, María Gámez, ha dicho a los periodistas que el equipo de rescate cuenta con una energía «fuera de lo humano» y que tienen «la misma ilusión» que cuando empezaron los trabajos. «Cada vez que se encuentran un tropiezo, evidentemente, se resienten un poco, pero están fuertes y yo estoy segura de que aquí no nos vamos sin Julen», ha indicado la subdelegada, que no ha querido dar plazos para el entubado del túnel vertical de sesenta metros paralelo al pozo donde cayó el niño.

14.21Así es la cápsula que utilizarán los mineros y bomberos para bajar por el túnel paralelo al pozo en el que está Julen.

14.02«La gente de este país es la hostia [...] hemos demostrado una vez más que cuando queremos nos da igual todo lo demás», escribe en este post que ha llegado a numerosos rincones del planeta. «Me ha escrito gente de Chile, Perú, Australia...», cuenta Acedo, un sevillano de nacimiento y residente en Málaga que no pudo contenerse al ver en el telediario dos noticias bien diferentes. Una sobre el rescate de Julen y, a continuación, «otra de independentistas catalanes ahondando en la división y el enfrentamiento». Léelo aquí.

13.56El delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha subrayado este miércoles que se sigue trabajando para el rescate de Julen «con el anhelo de llegar lo más rápidamente posible».

13.50Juan José Cortés, el padre de Mari Luz, que está en contacto estos días con la familia de Julen, ha asegurado que los padres del pequeño que cayó al pozo están rezando continuamente y con esperanzas de que haya un final feliz.

13.41Julián Díez, teniente de la Guardia Civil, ha alabado la actitud de los padres de Julen, de quienes ha dicho que «son un ejemplo de aguante y superación», informa J. J. Madueño.

13.35El coronel de la Guardia Civil de Málaga, Jesús Esteban, ha asegurado que los efectivos de este cuerpo «estamos en nuestro sitio como siempre, donde tenemos que estar», apuntando que « debajo del uniforme hay huesos y sentimientos».

13.24Aunque ha recordado que el operativo para rescatar a Julen se ha encontrado con varias dificultades, ha aseverado que «a pesar de eso no desfallecemos, eso no nos quita el ánimo; todo lo contrario, nos da más fuerza». «No hay tiempo para el desaliento», ha manifestado el diputado provincial responsable del Consorcio de Bomberos.

13.19«Estamos preparados para cuando llegue la hora que nos compete, conjuntamente con los mineros que son los que tienen que realizar el trabajo, prestarles todo el apoyo técnico y logístico necesario», ha dicho. Este equipo de ocho mineros bajará de dos en dos en la cápsula diseñada por el director técnico del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, Julián Moreno; y fabricada por dos herreros malagueños.

13.06Delgado Bonilla ha indicado que los efectivos sienten «el apoyo de la gente», apuntando que «la presión la sabemos, porque estamos trabajando en una labor de emergencia y las decisiones y soluciones técnicas se tienen que tomar al momento». «Pero para eso hay un equipo técnico, hay muy buenos profesionales», ha insistido.

13.00El diputado provincial ha esperado que «a lo largo del día —este miércoles—, si no hay adversidades» estos especialistas en minas, que llegaron la pasada semana y que ya se han desplazado a la zona como cada mañana, puedan comenzar esa galería horizontal para sacar a Julen del pozo, que les llevaría unas 24 horas.

12.55Delgado Bonilla ha asegurado que «se ha planificado todo», siempre «garantizando la seguridad» y ha indicado que los bomberos están preparados para ayudar a la Brigada de Salvamento Minero de Hunosa, cuyos efectivos tendrán que bajar por el túnel y hacer manualmente una galería horizontal de unos cuatro metros que conecte con el pozo en el que se encuentra Julen.

12.44El presidente del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga (CPB) y diputado, Francisco Delgado Bonilla, ha asegurado que en las tareas de rescate de Julen «están lo s mejores especialistas en nuestro país» para realizar unos trabajos que son «difíciles».

12.30El Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga recibe todas los informes, declaraciones y atestados relacionados con el suceso de Totalán (Málaga). Se investiga desde el domingo 13 de enero la desaparición del niño.

11.47Ángel García, delegado del Colegio de Ingenieros de Málaga y responsable del rescate de Julen, en Facebook.

11.30Los equipos de rescate de Julen trabajan día y noche para poder sacar al niño del pozo. Aquí, la crónica de J. J. Madueño sobre su trabajo. Los bomberos se deshacen por Julen: «No me esperes esta noche».

11.25«No he tenido otra opción que escribir unas letras sobre lo que está ocurriendo entorno al caso del pequeño Julen. Lejos de las cámaras, políticos y comunicaciones oficiales, es mi intención dar testimonio del lado humano de lo que está ocurriendo, porque esto está pasando muchos límites». Así comienza la carta que ha escrito un guardia civil que participa en las tareas para sacar al niño del pozo. Léelo aquí.

11.14Esto es lo que ha ido suciendo estos días en el rescate de Julen, el niño que cayó al pozo el pasado 13 de enero.

10.40Ya en la mañana del miércoles y superados esos problemas, María Gámez, que vuelve a estar sobre el terreno como cada día, aseguró en sus redes sociales: «Cada hito, un chute de ánimo. Cada desafío, una razón para seguir luchando. La ventana del tubo, todo un símbolo, ya está preparada, la puerta para entrar a por Julen».

10.20Una vez acabados estos trabajos, y construida una nueva plataforma de trabajo 12 metros sobre la boca del pozo, comenzarán los trabajos de rescate a Julen. Ocho mineros de Asturias, en turnos de dos, bajarán a 72 metros de profundidad para buscar con una galería de cuatro metros el punto donde se cree que está el pequeño Julen, que aún no ha sido avistado en el interior del pozo. Si la dureza de la roca fuera «extrema», como se supone hasta ahora , las parejas podrían ser de mineros y bomberos para poder hacer más relevos y combatir el cansancio de los hombres que tienen que picar a mano una mina hasta Julen. Lo cuenta J. J. Madueño.

10.10Sobre las 6.15 horas de la madrugada del martes hubo que izar 42 metros de tubo de 1,2 metros de diámetro para volver a perforar el pozo. El rescate para sacar al niño del pozo volvió a paralizarse. Se levantó el tubo, se rellenó el pozo y se metió la broca para perfilar la piedra que impedía bajar al «encamisado» hasta los 60 metros. Sobre las 6.00 horas de este miércoles, la perforadora había terminado de «reperfilar» el pozo paralelo por el que se pretende rescatar a Julen. Se acometieron trabajos de limpieza del interior de este túnel vertical y se comenzó a entubar de nuevo –según fuentes de la subdelegación del Gobierno–. Lo cuenta J. J. Madueño.

