Un juez condena a la patronal del aborto por mentir sobre los riesgos de la interrupción del embarazo

La Audiencia Provincial de Oviedo ha condenado a Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del embarazo (Acai) por emitir publicidad engañosa a través de su página web. Abogados Cristianos, que llevó a los tribunales el caso, señala en un comunicado que «la perforación del útero, el riesgo de esterilidad o el suicidio son algunos de los riesgos que ha ocultado».

Ahora, la patronal del aborto está obligada a publicar la sentencia y a pagar las costas del proceso por «mentir, a través de su página web, sobre las consecuencias que pueden derivar del aborto», explica la organización de juristas en un comunicado. No obstante, Abogados Cristianos ha anunciado que va a continuar «el proceso para que se les retire la financiación pública a las clínicas».

Algunos de los centros asociados a Acai son: Clínica Dator, El Bosque, Belladona, Pacífico, Isadora, Buenavista, Ginesur, Ginecológica Callao, Policlínica Retiro, Casanova, Ginemur, Poliplanning, Actur o Clínica Triana.

Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos, señala que «se ha hecho justicia contra una organización que, para beneficiarse, ha mentido a muchas mujeres animándolas a abortar como si estuvieran libres de serias secuelas». Subraya que «las ayudas públicas tienen que ser destinadas a las madres que tienen pocos recursos y no a los empresarios del aborto que solo buscan dinero en el sufrimiento ajeno».

La Asociación Española de Abogados Cristianos llevó a los tribunales, en octubre de 2018, a la patronal del aborto. En primera instancia, el Juzgado de lo Mercantil de Gijón, dio la razón a Acai. Sin embargo, la organización de juristas recurrió la sentencia ante la Audiencia Provincial de Oviedo que, finalmente, les ha dado la razón.

Por su parte, Acai ha informado de que va a recurrir ante el Tribunal Supremo (TS) el fallo de la Audiencia Provincial de Oviedo. La organización ha comentado de que, por el contrario, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha dado la razón a las Clínicas Belladona y Buenavista del Principado, a quienes Abogados Cristianos había acusado, de manera particular, por hechos similares a los de ACAI.

En este sentido, Acai ha recordado que no desarrollan ninguna actividad empresarial, sino que es una asociación sin ánimo de lucro integrada por profesionales del aborto y la contracepción, cuyos objetivos pasan por la mejora continuada de la prestación sanitaria de aborto provocado y la atención integral a la mujer en todos y cada uno de los aspectos de su salud sexual y reproductiva. «En consecuencia, y dado que no realizamos actividades mercantiles ni empresariales, no podemos enmarcar nuestras acciones ni la difusión de la información que producimos, en el ámbito de la competencia leal o desleal», ha dicho.