Los jóvenes responsables alzan la voz: «Se nos está señalando injustamente»

La última vez que Iris G. , de 21 años, fue a una fiesta con sus amigos la pandemia no había empezado. Fue en la Nochevieja de 2019 y, aunque en ese momento lo vivió «como una fiesta más», ahora piensa en esa noche ... como una de las mejores de su vida, pues le cuesta acordarse de cómo era salir, bailar y reírse cuando no le preocupaba la cantidad de gente que tuviera a su alrededor ni que desconocidos se le acercaran para entablar conversaciones con ella. «Seguro que algún día podremos vivirlo de nuevo, pero ahora no es el momento», sentencia.

Iris es una de esas jóvenes concienciadas con la pandemia, de las que no protagonizan escenas de macrobotellones ni de fiestas con cientos de personas. Como para muchos otros, estas últimas semanas han sido duras para ella no solo por ver cómo los contagios avanzan sin freno especialmente entre su generación, sino por sentirse culpabilizada por buena parte de la sociedad . «Se nos está señalando a todos injustamente. Estoy cansada de escuchar que los jóvenes somos los culpables y que estamos fastidiando el verano. Claro que los hay, pero también hay personas de 40, 50 y 60 años irresponsables», lamenta, al tiempo que critica que ya se hable de esta quinta ola como ‘ola joven’ cuando a ninguna de las anteriores se les ha puesto nombre.

También se siente señalado Pablo Alcalá , estudiante de Bioquímica de 19 años. «Lo veo sobre todo por las redes sociales. Se está generalizando la idea de que todos somos iguales. Mi círculo cercano sabe que no es así, pero el resto...», explica. A él, afirma, no se le pasaría por la cabeza salir en estos momentos a una discoteca o a un concierto. «Se puede quedar con algunos amigos, pero siempre cumpliendo las medidas. No creo que estemos en un momento para quitarse las mascarillas ni hacer botellón», reclama.

Renuncias

Como el resto de la sociedad, dice, ha tenido que renunciar a algunos de sus planes, como disfrutar de un festival de música. Tampoco se ha apuntado a un viaje con sus compañeros de clase y aboga por que se normalice decir no a situaciones que puedan favorecer la propagación del virus: «Tengo amigos que cumplen y amigos que no y he dejado de juntarme con algunos de ellos. Hay que normalizarlo».

Pese a que también tiene ganas de poder salir a alguna fiesta, dice, no es su prioridad, pues pone por delante otras cosas que quiere hacer cuando hayamos vencido al virus: estar tranquilo con su familia, sin preocuparse por si hay algún infectado o poder ir a tomar algo con sus amigos y visitar después a su abuela sin miedo a contagiarla. Deseos parecidos son los que tiene Nuria A., madrileña de 19 años, para quien lo más importante, asegura, es poder abrazar a sus abuelos, a quienes no ve desde finales de 2019, así como recuperar la plena presencialidad en la Universidad. «Este año solo he tenido diez clases presenciales, lo que ha hecho muy difícil aprender y hacer amigos en el primer año de carrera», lamenta.

Esta joven también asegura sentirse juzgada solo por su edad. «Vas con tus amigos y ya te miran mal, aunque seamos pocos y vayamos todos con mascarillas», se queja. Aun así, dice, su actitud seguirá siendo la misma que ha adoptado durante toda la pandemia y clama por que esa sea la tónica general: « No se me ocurriría jamás ir a fiestas multitudinarias o botellones. Por muchas ganas que tengamos de pasarlo bien, este no es el momento. Y hay muchas otras formas de pasarlo bien».

Citas agotadas

Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, publicados el miércoles, la incidencia acumulada en los jóvenes de entre 12 y 19 años se sitúa ya en 1.560 casos por cada 100.000 habitantes. En el grupo de los jóvenes de entre 20 y 29 años esta cifra se eleva hasta 1.866. Hay comunidades donde escala por encima de los 3.000. Pero la otra cara de la moneda deja también imágenes de jóvenes de todas las edades haciendo colas para vacunarse contra el Covid-19. En Madrid, la gran avalancha de mayores de 16 años pidiendo citas para recibir los pinchazos han agotado los turnos para todo julio.

Y es precisamente la posibilidad de vacunarse, considera Ricardo Ibarra, director de la Plataforma de la Infancia, la que marca la diferencia. «Lo que vemos es que los jóvenes no hacen más que otros. La diferencia sustancial es que en el momento en que se han flexibilizado las restricciones, todos los grupos de edad han vuelto a hacer las actividades que se permiten, pero los que están sin vacunar son los más jóvenes», remarca, y lamenta que se está dando una situación «injusta» al señalarlos. A eso, dice, hay que sumar los efectos que la pandemia está teniendo en su salud mental por la falta de oportunidades.

En opinión de José Luis Pedreira Massa, psiquiatra y psicoterapeuta de infancia y adolescencia, la actitud que los jóvenes adoptan frente a la pandemia depende en buena parte de la educación que han recibido por sus padres. Así, por una parte están aquellos que lo que buscan es transgredir la norma, a los que en su casa no les han enseñado dónde se sitúan los límites. «La mala educación en la frustración que han hecho los padres en relación a que los niños lo tengan todo, que siempre estén felices, que no se frustren... es una mala decisión», sostiene este experto. En el lado opuesto, explica Pedreira Massa, están los jóvenes «solidarios», aquellos que «han sido educados en los límites y saben que la solidaridad social está por encima de las apetencias de las personas», señala.