La joven que cayó por un puente de 20 metros tras ser empujada por una amiga: «Quiero que vaya a la cárcel» Jordan Holgerson está en casa y continúa recuperándose de sus heridas. En una entrevista ha declarado que la amiga que la empujó, Taylor Smith, merece encarcelamiento

ABC

Actualizado: 20/08/2018 11:11h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La adolescente que fue empujada desde un puente de 20 metros en el estado de Washington dice que la amiga que la tiró merece un tiempo en la cárcel por casi matarla.

Jordan Holgerson, de 16 años, ahora está en casa, pero continúa recuperándose de seis costillas rotas, dos pulmones perforados y otras lesiones internas sufridas después de que Taylor Smith, de 18 años, la empujara desde un puente.

«Bueno, al principio no quería que Taylor se metiera en problemas, pero ahora que lo he pensado más, estoy deseando que se siente en la cárcel y piense al menos en lo que hizo», dijo Holgerson a NBC News.

Por su parte, Smith le dijo a NBC News que «se siente muy mal por lo que sucedió». Dijo que no tenía la intención de herir a Holgerson y se disculpó con ella.

Pero Holgerson dijo que una disculpa no ayuda por el hecho de que estuvo a punto de morir. «Me enfadé porque el resto del verano ya no lotendré y probablemente me voy a recuperar durante el curso escolar», dijo.

El incidente ocurrió el 7 de agosto, cuando las niñas estaban con sus amigos en un área recreativa popular en el Parque Regional Moulton Falls. A pesar de que un letrero que dice que saltar y bucear está prohibido, el puente es un lugar popular para temerarios locales.

«Yo estaba como, 'quiero saltar del puente', así que subí allí, pero me asusté por lo alto que era», dijo a NBC News. Aunque Holgerson se está recuperando, dijo que constantemente se acuerda de sus heridas. «Tengo mucho dolor», dijo. «Por las mañanas es lo peor, me duele al respirar. Me duele el hombro. Ni siquiera puedo levantarme».