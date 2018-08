Un joven de 20 años apuñala a un menor de 15 años en Granada «porque miraron a su novia» Un enfermero que se encontraba en la zona logró taparle la herida y se lo llevó en coche al hospital

José Ramón Villalba / Ideal

El menor de 15 años apuñalado el pasado sábado por la noche en la Carrera de la Virgen evoluciona de forma favorable, una vez retirada la respiración asistida, aunque sigue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Fue un enfermero que se encontraba en la zona quien logró taponarle la herida a tiempo y sin esperar a ninguna ambulancia tomó un taxi para trasladarlo al hospital. El tiempo corría en contra de este adolescente y esa rápida intervención ha permitido que no pierda el riñón -tocado por la hoja del machete utilizado en el apuñalamiento- y que haya logrado sobrevivir a este trágico episodio.

El adolescente había acudido con sus padres, hermanos y amigos a un acto religioso en un salón parroquial. Tras finalizar, pasadas las 22.30 horas del sábado, decidió dirigirse con un grupo de amigos a comprar un helado y chucherías a dos tiendas de la Carrera de la Virgen. Este adolescente no conocía de nada a su agresor y previamente al suceso no había tenido ningún tipo de encontronazo con el autor de los hechos, tal y como en un principio distintas fuentes consultadas por este periódico habían informado. La intención del menor sólo era comprar un helado y unas chucherías, después de haber compartido con su familia y amigos un acto religioso. Sin embargo, el joven que lo apuñaló entendió que alguien del grupo «había mirado a su novia», tal y como después declararon a la Policía amigos del autor del apuñalamiento. Según otros testigos, la víctima no cruzó mirada con la pareja del agresor.

