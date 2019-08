Manada Bilbao La investigación no descarta otros agresores en la violación de Bilbao El juez decano defiende la puesta en libertad de cuatro de los seis detenidos de la «manada de Bilbao»

La joven de 18 años que fue víctima de una violación grupal en Bilbao por parte de seis individuos durante la noche del pasado 1 de agosto, pudo describir a dos de los agresores, pero no a los otros cuatro. Por ello, la juez de guardia decretó el ingreso en prisión de dos de los arrestados y la puesta en libertad de los demás, que deben comparecer todos los días ante el Juzgado. Así lo dictamina en su auto la magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao, que se encontraba de guardia cuando se denunciaron los hechos, que han pasado ya a ser investigados por el Juzgado número 4 de la capital vizcaína.

Los cuatro sospechosos que fueron puestos en libertad con la obligación de presentarse todos los días en el juzgado insistieron en que no tuvieron nada que ver con lo ocurrido. Aseguraron que los dos individuos que han entrado en prisión ni siquiera son sus amigos -«nosotros somos argelinos, no marroquíes», dijeron- y señalaron que estaban en el lugar equivocado en el momento de la detención. Esas son sus declaraciones. En este contexto, las pruebas de ADN recogidas en la investigación, cuyos resultados se conocerán en varios días, y el tráfico de llamadas entre los miembros del grupo resultarán decisivas para determinar el supuesto grado de implicación de cada uno de los sospechosos.

La decisión judicial de poner en libertad con cargos a cuatro de los seis detenidos ha provocado una importante controversia. La polémica llegó al punto de que el propio juez decano de Bilbao, Aner Uriarte, salió ayer públicamente a defender la actuación judicial, al recordar que la juez de guardia apreció dudas sobre la participación de estos jóvenes en la agresión sexual.

A raíz de esta decisión judicial surgen varios interrogantes. El principal es si la investigación se limita a estos seis sospechosos o no se descartan otras implicaciones. Fuentes del Departamento de Seguridad del Gobierno vasco manifestaron ayer que la Ertzaintza no está buscando a más personas por la violación múltiple de Bilbao e insistieron en que no han recibido ninguna orden en este sentido desde los juzgados. También defendieron la investigación realizada hasta el momento y destacaron que no han tenido acceso al auto judicial. Por su parte, portavoces oficiales del Tribunal de Justicia del País Vasco añadieron que la jueza ordenó no hacer pública esta resolución al contener datos «sensibles». Sin embargo, fuentes judiciales consultadas por este diario insisten en que no se puede descartar la implicación de otros individuos. De hecho, recalcan que la decisión de dejar en libertad a estos cuatro sospechosos obliga a ampliar las investigaciones hacia el entorno de los dos individuos que han ingresado en prisión provisional.