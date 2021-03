El gobierno griego necesita más médicos del sector privado Movilizará a 206 patólogos, neurólogos y generalistas en Ática

«No nos hemos convertido en Bérgamo», dice el cansado ministro de Sanidad griego, Vasilis Kikilias, médico ortopédico de profesión y antiguo baloncestista de éxito. «No consentiré que se siembre el pánico y que se socave el esfuerzo que realizamos». Lo hace defendiendo el sistema sanitario que debido al aumento de casos de Covid-19, especialmente en la región de Ática, está casi saturado. Ahora se necesitan urgentemente para un mes de trabajo más médicos, concretamente patólogos, neurólogos y generalistas y tras hacer un llamamiento hace varias semanas, sólo se presentaron voluntariamente 61 de los poco más de doscientos que se necesitan. El Ministerio de Salud había invitado a los profesionales privados a reforzar los hospitales del Servicio Nacional de Salud en esta tercera gran ola de la pandemia Covid-19.

Y por ello en la tarde de este lunes se empezaron a repartir los documentos exigiendo la movilización obligatoria de 206 (médicos de dichas especialidades menores de 60 años y vacunados). Quienes no se presenten sufrirán las consecuencias penales de la ley salvo que puedan justificar el que no pueden hacer el trabajo. Estas penas podrían ser de cárcel entre 3 y 5 años y la pérdida de su licencia profesional. En cambio los que se presenten cobrarán por este mes de trabajo 2.000 euros sin impuestos más otros 1.000 euros adicionales por las guardias, además de poder seguir tratando a sus pacientes privados en las horas que no trabajen en el hospital.

Los hospitales privados y los militares ayudan

Ya ha comenzado hace muchas semanas la cooperación práctica con centros hospitalarios privados, que aceptan pacientes de los hospitales públicos. Kikilias afirmó que «lo que pedimos de los (hospitales) privados nos lo dieron, ya tenemos más de 140 camas en UCI» y otras en distintos departamentos para pacientes no Covid, dejando así camas libres en los grandes hospitales de referencia. También ayudan los hospitales militares. Y ahora, tras agradecer a los 61 médicos que se presentaron de forma voluntaria por teléfono y de uno en uno su aportación voluntaria, se necesitan estos 206 más. Y eso que hasta médicos recientemente jubilados han vuelto a sus hospitales para ayudar en esta nueva etapa de la pandemia.

El resultado de la gestión gubernamental, a pesar de las acusaciones de la oposición empezando por los radicales (Alexis Tsipras ha llegado a llamar al primer ministro Kiriakos Mitsotakis «asesino») no es tan malo: en un país de casi once millones de habitantes, en la tarde de este lunes los fallecidos en total por esta pandemia son 7.531 de los cuales el 95,8% tenían afecciones subyacentes y/o más de 70 años. Y los pacientes entubados son 681, de edad media 68 años.

Millón y medio de vacunas

El dato positivo es el de las vacunas: hasta este lunes ya se han realizado 1.501.549 vacunaciones, más de un millón la primera dosis y 482.671 la segunda ya. Lo lamentable es que en el sector sanitario, que tuvo la posibilidad de vacunarse con prioridad, más del 90 por ciento de los médicos se vacunaron pero casi el 50% del resto del personal sanitario y administrativo de los hospitales no se animaron. Muchos de ellos quieren ser vacunados ahora, tras ver que hasta los enfermeros contagian a sus pacientes y las consecuencias de ello.