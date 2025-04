La campaña de vacunación se frena en España

La campaña de vacunación más importante de nuestra historia reciente empezó lenta y a un ritmo desigual. Pero en la misma semana que se supera el millón de inmunizaciones y se adquiere velocidad de crucero, algunas comunidades ya están retrasando su plan por falta ... de dosis y de jeringuillas apropiadas para aprovechar el medicamento. En esta situación se encuentran todas las comunidades que han acelerado la administración del fármaco, entre ellas Madrid, Andalucía, Asturias y la Comunidad Valenciana.

El frenazo, un mes después de que se iniciara la campaña, llega en el peor momento posible. Cuando la pendiente de ingresados en los hospitales españoles parece idéntica a la de la primera ola en primavera. Las dosis llegan con cuentagotas por un problema de producción desde Bélgica , donde la farmacéutica Pfizer suministra a toda Europa. Este laboratorio es con el que la UE ha contratado más vacunas y su fármaco es el primero que empezó a distribuirse. Con su retraso, se ha puesto en una situación crítica a muchos países europeos.

Para ayudar a las comunidades, el Ministerio de Sanidad ha incluido un cambio importante en la estrategia: faculta a las comunidades a no vacunar a los sanitarios que ya han superado la infección y cuentan con anticuerpos. Así se da prioridad a los que no poseen ningún tipo de inmunidad. Sanidad atiende a la petición de la Sociedad Española de Medicina Preventiva quien, en momentos de escasez, apuesta por proteger a mayores de 80 años y a sanitarios sin anticuerpos. «No entendíamos por qué no se había tomado esa decisión desde el principio», asegura su presidente, Rafael Ortí.

No es el único cambio en la organización. En estos momentos se han inyectado en España 1.3 millones de dosis, el 86,6% de las recibidas, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad. De ellas, el 5,87% se han destinado a completar la segunda dosis. Y ese es el dilema al que se enfrentan las comunidades.

Para adquirir la protección completa se deben administrar dos inyecciones con 21-24 días de diferencia. Con menos suministro, algunas comunidades han optado por retrasar la primera dosis a los sanitarios que trabajan en primera línea para poder completar el tratamiento a los mayores de las residencias.

Como Madrid, la Generalitat Valenciana también ha ralentizado su plan y no descarta solicitar al Ministerio de Sanidad un incremento de las dosis que se repartirán la próxima semana para poder garantizar la segunda inoculación a las personas que ya la han recibido. La Generalitat ha suministrado hasta ahora el 90 por ciento de las dosis recibidas. El Gobierno valenciano esperaba 31.000 viales de Pfizer pero solo llegaron 17.000, por lo que busca fórmulas para poder cumplir con el protocolo y suministrar en el plazo de 21 días la segunda dosis.

Para asegurar la segunda dosis en tiempo y forma, la Generalitat cuenta con los 62.000 viales comprometidos por Pfizer para las próximas dos semanas, más el remanente de 10.000 dosis del que dispone en la actualidad. De esa forma, la Consellería de Sanidad necesitaría 17.000 dosis. El departamento que dirige Ana Barceló ha contemplado este escenario y frenará las primeras vacunas. Esta decisión demorará el suministro de los viales a sanitarios de primera línea y a residentes.

En paralelo, se estudian otras medidas como retrasar en algunos días la administración de la segunda dosis a las personas en las que se considere, por criterios médicos, que no les va a impedir la inmunización.

Liberar viales

Los cálculos de la Consellería de Sanidad también cuentan con las personas contagiadas tras haber recibido la primera dosis (especialmente en las residencias de ancianos en las que se han registrado brotes de coronavirus) y que «liberarán» viales .

Andalucía ha mantenido hasta ahora una reserva estratégica de unas 43.000 vacunas para poder responder a imprevistos en los envíos y asegurar que se administra en tiempo y forma la segunda dosis. La Junta de Andalucía ya está utilizando su reserva y estima que tendrá que ralentizar o parar la vacunación este fin de semana para asegurar la administración de segundas dosis hasta el miércoles, fecha en la que se espera el nuevo envío de viales por parte del Gobierno. La Consejería de Salud niega que haya problemas de desabastecimiento de jeringuillas de 1ml necesarias para aprovechar al máximo el fármaco.