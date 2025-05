Las frases más polémicas de Beatriz Gimeno, nueva directora del Instituto de la Mujer

La toma de posesión de Irene Montero como ministra de Igualdad ha conllevado n uevos nombramientos en el departamento , algunos de ellos acompañados de cierta polémica . Es el caso del de la nueva directora del Instituto de la Mujer, Beatriz Gimeno , que fue la presidenta de la FELGTB (Federación Española de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales) hasta 2007 y responsable del área de Igualdad de Podemos en la Comunidad de Madrid. En las redes sociales no se ha pasado por alto, recordando algunas de sus frases más polémicas.

Una de las frases de Gimeno que más repercusión tuvo fue su actitud ante la condena a prisión permanente revisable para el asesino de Diana Quer, «El Chicle» . La ahora directora del Instituto de la Mujer, a través de Twitter, manifestó: «No queremos prisión permanente revisable. No queremos más presos ni más cárceles. Queremos cerrar cárceles y en algunos países se hace».

También contra algún miembro ha tenido palabras Gimeno durante los últimos meses. Uno de los más llamativos fue contra el presidente de Castilla- La Mancha, el socialista Emiliano García-Page , de quien destacó su «homofobia» por haber planteado pactos entre PSOE, PP y Ciudadanos para dar estabilidad a España: «Es que no se si se me entendió bien la primera vez. La homofobia de García Page da mucho asco. Que ande proclamando que prefiere un gobierno con el PP antes que un gobierno de izquierdas para la mayoría social algo tendrá que ver».

En su página web, además, tiene recopilados todos sus artículos, con frases como: «Siempre me pregunto qué ven los hombres cuándo nos miran . ¿Qué ven cuando miran a una mujer anciana, a una niña, a una joven? ¿Cuánto de diferente es lo que ven si miran a una mujer deseable que a una que no se lo parece? Lo que me pregunto es a si su mirada sexualizada sobre los cuerpos femeninos se extiende a todos los cuerpos o sólo a los deseables, si es todo el tiempo, si es siempre y si, en todo caso, hay resquicio para encontrar algo de humanidad en esa mujer que miran».

«Agenda sexual radical para las feministas heterosexuales»

Por si todo esto fuera poco, Gimeno indicó que no solo «las feministas lesbianas deben tener una agenda sexual cuestionadora del heteropatriarcado » sino también que las «feministas heterosexuales también deberían tener una agenda sexual radical»

