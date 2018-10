Facebook Una mujer defiende a dos hispanas a las que increparon por hablar en español en una tienda Faby Velsa hablaba con una amiga cuando una señora comenzó a recriminarles que debían hablar en inglés

«Yo nunca pensé que esto me fuera a pasar a mí». Así comienza Faby Velsa, una joven hispana, a explicar en su cuenta de Facebook la degradable situación que vivió junto a una amiga. Las dos chicas se encontraban hablando en español entre ellas en una tienda de Estados Unidos, cuando una señora comenzó a insultarlas y a decirles que tenían que hablar en inglés. Sin embargo, otra mujer estadounidense que se encontraba por los pasillos del comercio y escuchó la agresión racista, se enfrentó a la señora, tal como muestra el vídeo publicado en Facebook por Velsa.

«Estábamos una amiga y yo platicando en la tienda en español y de repente llega una señora a insultarnos que si vivíamos en este país no teníamos que hablar español que tendríamos que hablar sólo inglés. Gracias a la otra muchacha (que no conocemos) nos defendió y llamó a la policia, Y creo que se llevaron arrestada a la señora que nos estaba agrediendo. Siempre vi los vídeos en las redes y me daba coraje y hoy, que fue mi caso puedo decir que sentí una gran impotencia», escribe Velsa, cuyo vídeo ha sido reproducido ya un millón de veces y acumula miles de comentarios e interacciones.

En el vídeo se observa cómo la mujer desconocida —identificada por Kamila Trent por algunos medios— que salió en defensa de las dos jóvenes recrimina a la agresora: «No acoses así a la gente, vete de aquí». Esta última responde también con gritos, y aunque no se entiende con claridad qué dice, sí se escucha que dice: «Vas a echar a perder este país».

La agresora es Linda Dwire, de 64 años, que ingresó en la cárcel del condado de Garfield el lunes por la noche y fue acusada de delitos de acoso por prejuicios, según informa el Daily Mail. Ha sido puesta en libertad y el juicio se celebrará el próximo mes de noviembre. Dwire, en su declaración tras ser arrestada, defendió su derecho a la libertad de expresión y dijo que la pareja no era respetuosa porque no hablaba en inglés y que se sintió ofendida.