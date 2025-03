«Que exista el derecho al divorcio no significa que tengas que divorciarte si te amas. Pero existe la opción»

A Ángel Hernández todos ustedes le pondrán cara; él la dio en un vídeo antes de que su «compañera María José», como la llama, dejase este mundo con su asistencia y por voluntad propia. Apunto de cumplir 72 años, este técnico audiovisual retirado ... dice que entonces le llovió la solidaridad y le definían con su nombre: «ángel». Todo lo contrario que a Asun Gómez, la viuda de Luis de Marcos –cuya muerte natural presenció–, a la que llamaban «asesina».

Historias diferentes con muchos elementos parejos: María José Carrasco y Luis, también técnico de televisión, padecían esclerosis múltiple primaria progresiva, aunque esta ‘enfermedad de las mil caras’ se manifiesta en cada persona de una forma desigual, con un ritmo de avance frenético y dispar.

María José llevaba desde 1989 postrada; a Luis le afectó a su aparato locomotor, estaba casi tetrapléjico, pero su «capacidad cognitiva» era increíble, afirma a ABC su mujer. «Era inteligente, guapo, divertido, un buen conversador. Lo que Luis pedía para él no lo quiero yo para mi madre –reconoce Asun, de 54 años–. Pero él insistía: ‘no quiero vivir más’. Hoy es un día de victoria, de decirle a él ‘misión cumplida’». Asun ha continuado estos cuatro años la causa para despenalizar la eutanasia que Luis, con 50 años, enfiló.

Luis de Marcos, antes de enfermar, amante de los animales, divertido y buen conservador. Inició a sus 50 años la recogida de firmas proeutanasia ABC

El presidente de la entidad Derecho a Morir Dignamente (DMD), Javier Velasco , repite que «nadie quiere morir , pero a veces la vida es más dura que la muerte».

«Vivir es un derecho, no una obligación» es la frase con que ellos, así como Txema, Danel y David Lorente, viudo e hijos de la vasca Maribel Tellaetxe, enferma de alzhéimer fallecida el 6 de marzo de 2019, suscribieron al abrir varias peticiones de firmas en la plataforma Change.org. Eso les condujo, primero, a entregar un millón de firmas al Congreso. «Son causas mediáticas y muy populares. Ángel llegó a recopilar medio millón », dicen a este diario representantes de la plataforma. Segundo, a ver cumplido su deseo al observar a los diputados votar a favor, ayer. « La ley es mejorable, pero contiene lo básico», opina Asun. Ángel, desde su domicilio madrileño, también responde a este diario: «Esto no va de ideologías. Hay que verse en la situación. Yo en el verano de 2018 y con María José muy enferma, repitiendo que se quería morir, supe que era el final».

Ángel Hernández, en el vídeo que grabó con «su compañera María José» Carrasco ABC

A ambos viudos les cuesta sofocar las lágrimas. La pregunta no es fácil.

«¿Cómo es la vida después de María José?»

« Me cuesta su ausencia . Me hubiera gustado compartir con ella esta ley garantista. La norma no abre un camino para que todo el mundo muera. No es cuestión de decir ‘me duele un pie y quiero morir’. Esta ley no va a suponer que la gente aguarde una fila para pedirlo. No hay que permitir que la gente sufra de esa manera tan insoportable sin investigación ni medicación suficientes».

«Y... ¿cómo es la vida posLuis?»

«A Luis nada le hacía efecto ya, ni la morfina. Hasta de la última sedación, en el verano de 2017, él regresó tres veces. Su dolor era inagotable; pasó una agonía horrorosa . Hoy me siento afortunada del amor que tuvimos. No hay una vida posLuis porque me dejó muchos deberes, teníamos pactos por construir. Me dijo que no me echase novio por no estar sola, solo si me enamoraba; y que cuidase mi cuerpo, que era muy importante. Una persona que ama así a otra no quiere decirle adiós; pero tampoco quiere verle en ese estado y ellos te piden, reclaman, morir. Que exista el derecho al divorcio no significa que, si te amas, tengas que hacer uso y divorciarte. Pero tiene que existir la opción ».