Así son los exámenes de Lengua e Historia de la EBAU de este año

Este lunes ha comenzado a celebrarse la EBAU, más conocida como Selectividad. Los primeros en hacerla han sido los murcianos.

Por la mañana, se examinaron de Historia y Lengua y, por la tarde, de Inglés. ABC ha tenido a las pruebas de las dos primeras asignaturas mencionadas.

Alfonso Bastidas, del colegio concertado Hispania de Cartagena, cuenta a ABC que los exámenes han ido muy bien, «mejor de lo que esperaba. Todo el mundo habla con miedo de la EBAU y luego no es para tanto», asegura al otro lado del teléfono.

En Lengua le tocaron temas que pudo afrontar sin problemas: Modernismo, la Generación del 27 y la Novela, a su juicio, «temas con mucho menos dificultad que otros como la Poesía». En el caso de Historia, la primera parte era sobre Al-Ándalus y el segundo, la Transición. En cuanto a la opinión de sus compañeros, «hay de todo». «Dicen que ha sido difícil, otro que más fácil aún de lo que pienso yo...».

Alfonso ha realizado todo el curso en formato semipresencial, salvo el mes de mayo que ha sido presencial. «Al principio íbamos un día si y uno no, y los que no hacíamos videollamada. Eso me ha costado mucho porque tengo problemas de vista y tocaba ponerse a leer después de estar horas frente a la pantalla».

Aunque cree que los han ayudado en los contenidos, «por el Covid» reconoce que el hecho de haber cambiado el método una y otra vez (el último vez acudieron de forma presencial) «ha dificultado el aprendizaje».

«Los resultados de la EBAU este último curso (19-20) han sido los mejores que se han tenido (comparados con el anterior) porque, entre otras cosas, el examen se centró en los contenidos presenciales. Aunque no pudo acudir a los centros el último trimestre y se avanzó en la programación, el alumnado dedicó mucho tiempo al repaso de los contenidos presenciales. Este año, seguramente, los resultados van a empeorar respecto al curso pasado porque el examen va a incluir toda la programación. También porque ha habido una merma en la enseñanza al ser un híbrido entre la presencial y no presencial», señala el director de un instituto de la Región de Murcia.

Aparte de los de Lengua, también se han celebrado los exámenes de Historia

