Se estanca la propuesta de ordenar sacerdotes a «ancianos» casados en el Sínodo de la Amazonia El debate se orienta a reforzar los ministerios laicales, de hombres y mujeres

Al cabo de una semana de debates, el Sínodo de Amazonia ha descubierto que la propuesta de ordenar a indígenas ancianos casados para compensar la falta de sacerdotes en las áreas muy remotas puede tener mas inconvenientes que ventajas. Aunque quedan todavía dos semanas de trabajo, el Sínodo se orienta a reforzar los ministerios laicales, de hombres y mujeres, que tienen un potencial enorme.

Algunos participantes se muestran molestos por el hecho de que estos temas -los más aireados por la prensa, tanto a favor como en contra- hayan hecho sombra a los problemas humanos de los indígenas o del resto de los habitantes de Amazonia y al drama del destrozo ambiental, cuando este sínodo ha sido concebido como «rescate» de un territorio tan abandonado como vital para el planeta. En un breve comentario al final de una de las sesiones, el Papa sugirió evitar caer en clericalismos.

La ordenación de hombres casados -como en las Iglesias católicas de rito oriental o en los ordinariatos para anglicanos creados por Benedicto XVI hace diez años- resuelve algunos problemas pero crea otros, que los obispos católicos orientales explicaron en el Sínodo de la Eucaristía de 2005 y el de la Nueva Evangelización de 2012, por lo que no llegó a incorporarse como propuesta al Papa en el documento final.

El cardenal brasileño Claudio Hummes, relator del Sínodo de Amazonia, mencionó la ordenación sacerdotal de indígenas casados en su primer discurso. La propuesta ha recibido apoyo de algunas docenas de los 185 padres sinodales, pero muchos otros han señalado inconvenientes.

La idea, formulada inicialmente por el obispo alemán Friz Lobinger, consiste en otorgar a algunos «ancianos» casados y de «probada virtud» la capacidad de impartir sacramentos pero solo dentro de su propia comunidad étnica y lingüística. El problema es que serían sacerdotes «de segunda» respecto a los misioneros y obispos célibes, en general blancos.

Muchos participantes han aconsejado reforzar «la pastoral vocacional entre los jóvenes indígenas» y la ordenación de hombres casados indígenas como diáconos permanentes, como es normal en Europa y América del Norte. Si bien las distancias fluviales son un problema amazónico, la escasez de sacerdotes es un problema mundial, salvo en África.

Según algunos participantes, la ordenación de indígenas casados puede desmotivar a ir como misioneros a Amazonia a sacerdotes de otros continentes o de los nueve países latinoamericanos que se reparten el territorio.

Como el Sínodo no es un parlamento, en que se habla sobre todo para los medios, las reglas informativas permiten divulgar el contenido de las intervenciones pero sin identificar al autor entre los 185 padres sinodales, 6 delegados fraternos de otras confesiones cristianas, 12 invitados especiales y 55 auditores, categorías en las que figura un total de 31 mujeres.

Dentro de esos límites informativos se registra un consenso cada vez mayor en dar mayor relieve institucional a la tarea de las religiosas -principales protagonistas de la evangelización de Amazonia, con gran diferencia- y revalorizar el papel de los laicos, hombres y mujeres, favoreciendo ministerios laicales comunes en Europa como los ministros extraordinarios de la comunión, los ministerios de la Palabra, etc.

Varios participantes han subrayado que el avance de las comunidades evangélicas a expensas de la católica -con tensiones en las aldeas y pueblos pequeños- se debe a la presencia continua de sus ministros sobre el terreno -a diferencia de los sacerdotes-, pero también a que se centran más en el mensaje de Jesucristo.

Como en el debate no hay ningún tema «tabú» y el Papa Francisco ha invitado a todos a hablar con plena libertad, algunas intervenciones sugieren propuestas ya descartadas explícitamente por Francisco, como el diaconado femenino -visto que la comisión de historiadores terminó en desacuerdo- , o por documentos de Juan Pablo II, como la ordenación sacerdotal de mujeres.

El pasado mes de enero, en el vuelo de regreso de la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, el Papa manifestó a los periodistas que la propuesta de ordenar sacerdotes a hombres casados «me trae a la cabeza la frase de san Pablo VI: "Prefiero dar la vida antes que cambiar la ley del celibato". Yo no estoy de acuerdo con el celibato opcional. Cabría alguna posibilidad en las localidades más remotas, como las islas del Pacífico… Mi decisión es celibato opcional, no. ¿Soy ‘cerrado’? Quizá. Pero no quiero presentarme ante Dios con esta decisión».

En su reciente carta apostólica que establece el «Domingo de la Palabra de Dios», el Papa invita a los obispos a reforzar la preparación de laicos, hombres y mujeres, expertos en comentar los textos sagrados y a solemnizar más el ministerio laical del lectorado, «o ministerios similares», confiriéndolos en ese tercer domingo después de la Epifanía.

En los tres primeros días del Sínodo, dedicados a intervenciones de cuatro minutos en aula se registró un fuerte apoyo a las propuestas de mejorar inculturación de la fe, aprendiendo mejor los 240 idiomas indígenas y respetando mucho más sus modos de expresarse en lugar de imponer estilos europeos que, en materia de música o de gestos litúrgicos, resultan extraños en la Amazonia.

Después de esa primera ronda de discursos en el aula, el debate de los 283 participantes ha pasado jueves y viernes a los grupos de trabajo por idiomas comunes, integrados cada uno por veinte personas de procedencias lo más variadas posible.

Aunque el país con más territorio y mas obispos amazónicos es Brasil, se han constituido cinco grupos de trabajo en español, cuatro en portugués, dos en italiano y uno en inglés-francés.

Varias religiosas participantes en el Sínodo han manifestado satisfacción por la escucha que están recibiendo por parte de los obispos en el aula. La «voz» de las religiosas y de las auditoras se escucha todavía más en los grupos de trabajo, donde el ambiente es más familiar, ya que todo el mundo reconoce que ya mayor parte del peso de la catequesis, la evangelización y la promoción social de Amazonia la están llevando a cabo mujeres.

Hasta ahora ha habido sínodos sobre países específicos como Holanda o el Líbano, sobre cada uno de los cinco continentes y sobre territorios no continentales como Oriente Medio.

Evangelizar un territorio de 8 millones de kilómetros cuadrados

Pero nunca como en este Sínodo de Amazonia se había visto un desafío tan complejo como el de evangelizar un territorio de casi ocho millones de kilómetros cuadrados con 390 pueblos indígenas distintos que hablan un total de 240 idiomas. A ellos se suman más de 110 pueblos indígenas en aislamiento voluntario (PIAV), la mayor parte debido a experiencias traumáticas de esclavización por los caucheros en los siglos XIX y principios del XX.

En estos momentos, las comunidades indígenas suman unos tres millones de personas mientras que las ciudades -en las que suelen abundar los barrios caóticos de aluvión en condiciones a veces peores que la selva- suman 34 millones, incluyendo también indígenas que, por lo general, sufren una gran dificultad de adaptación a la vida urbana.

La segunda y tercera semana del sínodo permitirán identificar por qué este territorio sigue siendo el menos evangelizado al cabo de cuatro siglos y buscar posibles soluciones para proponer al Papa en el documento final.

En todo caso, la primera semana ha sacado a la luz el tremendo destrozo humano y ambiental que está sufriendo Amazonia a manos de los quemadores de bosques, las industrias extractivas que no respetan el medio ambiente, la minería ilegal, la esclavización de indígenas, el narcotráfico, etc.

Ninguno de los nueve gobiernos responsables del territorio amazónico cumple siquiera ligeramente con su deber de educación y promoción social sino mas bien, sean del signo político que sean, se dejan corromper por los intereses económicos que corrompen también a líderes indígenas. O que asesinan a muchos que no se dejaban corromper.