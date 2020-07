Los españoles podrán viajar a países «vetados» por la UE y volver, pero el reto será encontrar vuelo España negociará la apertura de sus fronteras con los 15 países consensuados por la UE, pero exigirá reciprocidad a Marruecos o China

Enrique Serbeto Isabel Miranda Actualizado: 01/07/2020 01:56h

Finalmente, después de una tramitación farragosa y compleja que ha durado casi una semana, el Consejo de la Unión Europea anunció ayer poco después del mediodía la aprobación formal de la lista de quince países a cuyos residentes se les autoriza a entrar en el territorio del espacio Schengen a partir de este 1 de julio. Las fronteras exteriores seguirán cerradas para todos los demás países que no están en la lista e incluso esta relación no es obligatoria, sino que se deja al criterio de cada Gobierno la opción de aplicarla total o parcialmente.

Por ello, el Consejo ha publicado la relación final señalando claramente que no se trata de un instrumento jurídicamente vinculante sino que las autoridades de cada país seguirán siendo las responsables de su aplicación, por lo que pueden decidir levantar paulatinamente las restricciones de viaje solo a algunos de los países de la lista y no a otros, siempre que lo hagan con transparencia. Sin embargo, no pueden abrir la posibilidad de viajar desde países que no están en la lista si no se ha decidido de forma coordinada por los demás gobiernos europeos.

La lista incluye a Argelia, Maruecos, Túnez y Ruanda de África; Canadá y Uruguay de América; Serbia, Montenegro y Georgia del continente europeo, Corea del Sur, Japón y Tailandia de Asia, junto a Australia y Nueva Zelanda. China se ha incluido en la lista, pero de manera condicionada a que Pekín autorice a su vez a los europeos a viajar allí.

Con la lista terminada, España ha decidido iniciar el proceso de negociación bilateral con todos los países incluidos, según fuentes del Gobierno, que confían en reabrir las fronteras «lo antes posible», aunque por el momento no marcan un calendario, ni fijan una fecha para iniciar el tránsito con los 15 países.

La clave estará en la «reciprocidad». Marruecos, por ejemplo, tiene fijadas las restricciones de entrada al país al menos hasta el 10 de julio. Y Argelia anunció hace dos días una prórroga indefinida del cierre de sus fronteras. «El mensaje es que la UE está preparada para levantar las restricciones, pero falta la otra parte», apuntan las mismas fuentes. Si estos países, o China, decidieran reactivar los viajes, España iniciaría el trabajo para hacerlo efectivo. Por ello, en el Gobierno insisten en que la apertura de las fronteras a países fuera del espacio Schengen será «gradual, recíproca y coordinada».

En paralelo a este proceso, se incluirán nuevas categorías de viajeros exentas de restricciones, independientemente de su lugar de procedencia. Desde ayer, de hecho, se aplica a estudiantes y a trabajadores altamente cualificados, según publicó ayer el BOE. Además, al menos sobre el papel, los españoles podrán viajar al extranjero sin necesidad de justificación, incluso a países «vetados» por la UE (como México o República Dominicana) y volver después, aunque la dificultad a la que se enfrentarán será la de encontrar vuelos, apuntan fuentes gubernamentales.

¿A dónde pueden viajar los españoles? Los españoles que quieran aprovechar sus vacaciones de verano para viajar al extranjero no tendrán ningún impedimento para la salida de España, pero descubrirán que gran parte de los países de todo el mundo mantienen severas restricciones a la llegada de viajeros extranjeros. Según el recopilatorio elaborado por la agencia Efe, a 30 de junio, los países que permiten la llegada de viajeros y turistas extranjeros son los siguientes (aunque algunos con restricciones). EUROPA Los países de la UE han ido abriendo sus fronteras a otros viajeros de la zona Schengen de manera progresiva desde mediados de junio. Con la apertura de fronteras de España y Portugal el 1 de julio, se podrá viajar libremente por todos los países de Europa. La mayoría, sin embargo, mantiene controles sanitarios en frontera y se reserva el derecho a imponer las medidas de seguridad sanitaria necesarias en el caso de viajeros con síntomas evidentes. Para viajar a Ucrania, país asociado a la UE, los españoles deberán someterse a un periodo de 14 días de cuarentena en el lugar donde se hospeden en este país y contar con una póliza de seguro que cubra los gastos de tratamiento del COVID19. AMÉRICA Tan solo México, República Dominicana y Antigua y Barbuda permiten viajar sin restricciones, aunque todos cuentan con medidas de seguridad y protocolos especiales de seguridad sanitaria reforzados en aeropuertos y hoteles. ÁFRICA En el continente africano, tan solo Tanzania permite la entrada de viajeros sin más restricciones que la obligatoriedad de pasar un control sanitario para detección de síntomas y cumplimentar un formulario con los datos personales y de contacto. En cuanto a Egipto, las autoridades han anunciado la reapertura de los vuelos internacionales a partir del 1 de julio y han advertido de que los viajeros provenientes de países catalogados por la OMS como severamente afectados por el COVID19 (como España) deberán presentar a su llegada el resultado de una prueba PCR realizada como máximo 48 horas antes. La cuarentena será obligatoria para los viajeros procedentes de España en Etiopía, donde deberá pasarse en uno de los hoteles decretados por las autoridades, y Mozambique, donde deberá cumplirse en uno de los hospitales designados. Las Islas Seychelles anunciaron la reapertura de su aeropuerto el 1 de junio, pero solo para vuelos privados o vuelos chárter que lleven a turistas directamente a los complejos hoteleros en los que vayan a alojarse. En Túnez, el Gobierno ha anunciado su reapertura para viajeros, pero solo en modalidad de “paquete turístico” y con la obligación de presentar un certificado PCR negativo realizado dentro de las 72 horas previas a la llegada. Los turistas estarán obligatoriamente alojados en los hoteles designados y se autorizará a los grupos a realizar visitas turísticas en excursiones organizadas. Marruecos mantiene sus fronteras cerradas, pero está valorando abrirlas el 10 de julio, una decisión que aún no ha sido adoptada en firme. ASIA Turkmenistán y Laos permiten la entrada de viajeros que deberán pasar fuertes controles sanitarios. En el caso de Laos será obligatoria la presentación de un certificado médico que acredite que el pasajero ha dado negativo en un test de Covid-19 en las 72 horas anteriores al viaje, y un seguro médico. Camboya y Maldivas permiten los viajes turísticos con rigurosas medidas de control sanitario, test PCR aleatorios en el aeropuerto, y condiciones como tener reservada la totalidad de la estancia. Por su parte, Sri Lanka planea reabrir sus fronteras el 1 de agosto siempre y cuando los viajeros puedan demostrar que son negativos en covid-19 y tengan prevista una estancias mínima de 5 días y estén en disposición de detallar su itinerario.