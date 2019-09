España es el país más infeliz de Europa, según el informe Ipsos Australianos y canadienses comparten podio mundial en el ránking de la felicidad

Australianos y canadienses comparten podio mundial en el ránking de la felicidad, ya que el 86 por ciento de sus ciudadanos afirman ser felices, les siguen China (83%) y Estados Unidos (79%), según el Informe Ipsos Global Advisor on Global Happiness 2019 elaborado en 28 países sobre las fuentes de felicidad, y que sitúa a España como el penúltimo país del mundo y el último en Europa, cono solo un 46 por ciento de población feliz.

A nivel europeo, Francia y Gran Bretaña son los países que se declaran más felices. Ocho de cada diez franceses considera que es una persona feliz, al igual que el 82 por ciento de los británicos. Los menos felices son los argentinos (34%), los españoles (46%) y los rusos (47%).

No obstante, se puede observar que, a nivel mundial, la felicidad se sitúa 6 puntos por debajo con respecto al año 2018, disminuyendo del 70 al 64 por ciento de media en 2019. Asimismo, cuatro de los siete países de Europa Occidental incluidos en el ranking muestran una tendencia similar a la media mundial: el porcentaje de ciudadanos que se sienten más felices es más bajo que en 2018. Gran Bretaña y Alemania son los únicos países occidentales europeos encuestados en los que los niveles de felicidad son más altos en 2019 que en 2018.

En países como Bélgica, Suecia e Italia se ha producido una caída generalizada de la felicidad, en España, en concreto la bajada es del 6 por ciento. Además, el nivel de felicidad también ha retrocedido en la India (83% vs 77%), en Sudáfrica (70% vs 59%), Corea del Sur (57% vs 54%) y Japón (60% vs 52%), mientras que se ha mantenido en países como China (85% vs 82%) y Arabia Saudí (76% vs77%).

¿Qué da la felicidad?

El dinero no da la felicidad a los españoles, según esta encuesta tener salud y bienestar físico (58%), los hijos (51%) y las relaciones sentimentales (48%) son los aspectos de la vida que más satisfacción generan en los españoles, que también se sienten felices con su seguridad personal (45%), y con saber que su vida tiene sentido (42%).

No obstante, no todos los aspectos sobre los que se pregunta a los encuestados en España arrojan datos tan optimistas. Para casi dos de cada diez españoles un nuevo rumbo político en el país, la cantidad de tiempo o el dinero que donan a ONGs o ayudar a otras personas es lo que menos felices les hace. Asimismo, el tiempo empleado en las redes sociales (9%) y mudarse a otro país (8%) se encuentran entre las cuestiones que menos felicidad generan a los españoles.

A nivel mundial, se ha observado que las redes sociales, a pesar de su popularidad y la apariencia de felicidad que generan, no son en la actualidad una de las principales fuentes de bienestar emocional. Motivado por la preocupación por la privacidad y el uso de los datos personales, solo uno de cada diez (11%) afirma que redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter son su principal fuente de felicidad. Turquía (27%), Arabia Saudí (25%) e India (22%) son los únicos países en los que alrededor de una cuarta parte de los encuestados afirman que es una de sus principales fuentes de felicidad.

Por otro lado, los latinoamericanos son especialmente propensos a resaltar la satisfacción con la dirección de su vida, el bienestar de su familia y su entorno y el estado de la economía. Lo mismo ocurre con Turquía en donde casi cinco de cada diez turcos afirman que la situación económica es una de sus principales fuentes de felicidad.

Los amigos son especialmente importantes en Argentina (56%) y así como la cantidad de tiempo libre disponible en Japón (31%). Tanto la libertad de expresión como el reconocimiento social son importantes en la India y Turquía, así lo aseguran casi la mitad de la población de ambos países. Además, aspectos como encontrar a alguien con quien formar una familia genera optimismo y alegría para cinco de cada diez rusos.