Carta al director «¿A partir de qué edad no se intuba a la gente?» «¿Acaso no hay más de 5.000 camas de UCI en España? ¿Se ha estudiado un programa de traslado de los nuevos pacientes a otras provincias con menos saturación para no tener que desintubar a ningún enfermo en tratamiento?»

Leo con estupor la noticia que se publica en ABC en la que se da cuenta de la propuesta -o quizás ya decisión al escribir estas líneas- de una llamada Sociedad Española de Medicina Intensiva, que al parecer avalan los médicos de las UCI, de aplicar una «medicina de catástrofe». En su virtud, entre otras cosas, no se aconseja intubar a los mayores de 80 años con enfermedades asociadas, ni a los enfermos con demencia, y otras medidas análogas. Se propone, literalmente, «evitar el criterio de primero en llegar, primero en ingresar», y actuar previsoramente siguiendo el criterio «coste-oportunidad» (sic) para que «admitir un ingreso no implique denegarlo a otra persona que pueda beneficiarse más». Espero que el comité de crisis pueda contestar a estas preguntas: ¿Qué Ley regula la «medicina de catástrofe»? ¿Si es que existe, quien controla su aplicación? ¿Los números que ofrece el Gobierno requieren de una «medicina de catástrofe»? ¿Acaso no hay más de 5.000 camas de UCI en España? ¿Se ha estudiado un programa de traslado de los nuevos pacientes a otras provincias con menos saturación para no tener que desintubar a ningún enfermo en tratamiento? ¿En virtud de qué principio constitucional se da prioridad a unos españoles enfermos sobre otros en función de su «esperanza de vida»? ¿Cómo se calcula la «esperanza de vida» en cada caso concreto? ¿Hay ajustes a la baja como por ejemplo la práctica del ala delta? ¿Qué autoridad tiene esa asociación de médicos para discriminar entre el derecho a la vida de los españoles? ¿La ampara el Gobierno? Aunque solo fuera para aliviar un poco la angustia de nuestros mayores que están en casa de sus familias o en residencias, el Gobierno está obligado a desmentir esta noticia, y asegurar: (1) que todos los enfermos tendrán idéntico tratamiento con independencia de su edad, (2) que se respetará el orden de llegada a los centros y (3) que mientras haya una cama de UCI libre en España y una ambulancia, un automovilista voluntario o un helicóptero con un piloto, se trasladará allí a nuevos enfermos que no puedan ser atendidos en su población y no se dejara de aplicar ningún tratamiento ya en curso o preventivamente.

Coronavirus

España (País)