Denuncian que un instituto apoyado por La Haya propone prácticas inspiradas en el 1-O El Foro de Profesores denuncia que el Instituto Iberoamericano de La Haya propone un concurso de simulación judicial que «recoge de una forma apenas disimulada el planteamiento nacionalista catalán sobre las relaciones entre Cataluña y el resto de España y apoya la visión nacionalista: un conflicto entre pacíficos manifestantes y las brutales fuerzas del gobierno central»

El Foro de Profesores, creado para «defender la unidad de España y el estado de Derecho», dice su creador, Alfonso Valero, ha enviado una carta abierta al Instituto Iberoamericano de La Haya para la paz, los derechos humanos y la justicia internacional por el contenido de un concurso de simulación judicial ante la Corte Penal Internacional al que se invita a participar a universitarios de varios países.

En él, se presenta un caso que «recoge de una forma apenas disimulada el planteamiento nacionalista catalán sobre las relaciones entre Cataluña y el resto de España y apoya la visión que han querido trasladar los nacionalistas: actuación ilegítima del gobierno español en su actuación en Cataluña, presentada como un conflicto entre pacíficos manifestantes y las brutales fuerzasdel gobierno central», dicen los 113 firmantes de la misiva dirigida a Vanesa Bonilla, encargada de la coordinación de este concurso que tiene apoyo institucional de la Corte Penal Internacional que ya va por su séptima edición.

El caso de simulación que se presenta a los alumnos se dirige contra «Juan Andrés Dudoc» (supuestamente Rajoy), presidente del gobierno del «Reino de Napulé» (supuestamente España). En los antecedentes de hecho se narra que una provincia de Napulé llamada «Prosida» (supuestamente Cataluña) celebra un referéndum el 1 de junio de 2011. Ese día, «miembros del ejército estatal de Napulé se presentaron en 470 de los 960 centros de votación en la provincia de Prosida, impusieron el cierre y retiraron las urnas. Además, en 86 de los centros de votación, se produjeron incidentes de violencia antes de su cierre. Los militares golpearon a las personas que se encontraban en el recinto, causándoles lesiones de varios niveles de gravedad».

En los antecedentes de hecho también se narra que la declaración de independencia por parte de Prosida «fue declarada ilegal por la Corte Suprema de Napulé, que ordenó el arresto inmediato del gobernador de Prosida (...) tras haber sido acusados ante cortes militares y condenados por las mismas de un delito de sedición. Los prosidianos consideran a estas personas presos políticos y se han manifestado pacíficamente cada semana desde entonces para pedir su liberación».

El Foro de Profesores recuerda en su carta los hechos acaecidos en Cataluña durante los meses de septiembre y octubre de 2017 y señala que «los nacionalistas llevan adelante una campaña internacional de propaganda que, contradiciendo los hechos, sostiene que las vulneraciones de la ley de los derechos de los catalanes no nacionalistas no existen y que los nacionalistas representan de manera absoluta una Cataluña que se pretende oprimida por España. En esa campaña no se ha dudado en utilizar noticias falsas y se ha incurrido en múltiples tergiversaciones». «Resulta sorprendente que incluso el Instituto Iberoamericano de la Haya para la paz, los derechos humanos y la justicia internacional (en adelante, IIH) haya sido víctima de esta campaña», señalan.

La carta ha sido firmada por 113 personas entre las que se cuentan profesores, escritores, periodistas, analistas políticos, abogados, catedráticos de Derecho, de Derecho Constitucional, de Derecho Interncional Público y Privado de universidades españolas pero también francesas y norteamericanas como Harvard, así como inspectores de educación de Cataluña y hasta un embajador español, José Antonio de Yturriaga.

Pese a que el Foro de profesores ve claramente que se recoge en este caso simulado «el planteamiento nacionalista catalán sobre las relaciones entre Cataluña y el resto de España» el caso simulado también se refiere a hechos ocurridos antes, durante y después del ficticio referéndum tales como «violaciones», «desaparición de manifestantes» y «muertes». El texto señala que el ficticio Juan Andrés Dudoc fue arrestado por «crímenes de lesa humanidad de asesinato, encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional, violación, desaparición forzada de personas y otros actos inhumanos en calidad de superior militar».

«Ponen en las mentes un escenario que no es real»

«Estamos hablando de un organismo que hace llegar este tipo de prueba a alumnos iberoamericanos y están poniendo en las mentes de todos los estudiantes un escenario que no es el real», denunció Valero a ABC. «El escenario en el que se plantea es parecido, se habla de represión militar contra la organización del referéndum; están frivolizando la situación en Cataluña y aunque puedan decir que no se menciona, cualquier persona puede entender que se habla de Cataluña y España», señaló Valero que no entiende por qué si está tan claro que no se recrea la situación de nuestro país el Instituto no les ha respondido la carta.